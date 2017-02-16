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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.16.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN021617A-livefire exercises kick off in Poland and Veterans share the history of military equipment

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    3RD BATTALION 29TH FIELD ARTILLERY REGIMENT SOLDIERS PARTICIPATED IN A MULTINATIONAL COMBINED ARMS EXERCISE IN POLAND IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. BATTALION COMMANDER LT. COL. DOUGLAS CHIMENTI TALKS ABOUT THE MESSAGE THAT THE TRAINING SENDS.

    "THE MESSAGE OF THIS EXERCISE WAS TO BE ABLE TO SHOW OUR ALLIES WORKING TOGETHER SHOULDER TO SHOULDER AND FIGHTING TOGETHER TO DETER ANY AGGRESSION HERE IN EUROPE. WE ARE EUROPE STRONG.”

    THE BATTLEFIELD HAS CHANGED DRAMATICALLY OVER THE LAST 100 YEARS. AT THE NEW JERSEY NATIONAL GUARD MILITIA MUSEUM VETERANS LIKE RETIRED ARMY LT. COLONEL BILL KALE EXPLAIN THE HISTORY BEHIND OUR MILITARY EQUIPMENT.

    " THE BODY OF THE SOLDIER IS COVERED THE ONLY THING SHOWING WAS HIS HEAD AND THEN WITH THE USE OF ARTILLERY SHELLS WOULD BURST OVERHEAD AND SO MOST OF THE INJURIES IN WW1 WERE HEAD INJURIES. ."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.16.2017
    Date Posted: 02.16.2017 16:03
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46857
    Filename: 1702/DOD_104088261.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Lt. Col. Douglas Chimenti
    Lt. Col. Bill Kale Ret.

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