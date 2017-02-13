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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    02.13.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN021317A- Colonel John Dorian briefs reporters on our progress in liberating Rocca, and 64th Brigade Support Battalion receives a welcome in Poland

    SERGEANT LAURA MARTIN SOLDIERS RADIO NEWS.

    COLONEL JOHN DORIAN BRIEFS REPORTERS FROM BAGHDAD IRAQ TO UPDATE OUR PROGRESS IN LIBERATING ROCCA. .

    "THEY'VE COMPLETELY ISOLATED FROM THE NORTH AND EAST AND NOW THEY'VE BEGUN ISOLATING TO THE WEST AND WHAT THIS WILL DO IS LIMIT THE ABILITY OF ISIS FIGHTERS TO ESCAPE THE CITY OR CONDUCT OPERATIONS OUTSIDE OF SYRIA AN IRAQ"

    THE 64TH BRIGADE SUPPORT BATALIAN3RD ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM 4TH INFANTRY DIVISION WERE WELCOMED BY THE CITIZENS OF POLAND WAS THEY ARRIVED IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. A MISSION THE 64TH BSB COMMANDER LTC ROBERT ROCHON SAYS THEY ARE READY FOR

    "THE 3RD ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM STANDS SIDE BY SIDE WITH THE POLISH ARMY TO COUNTER ANY AGGRESSION AGAINST OUR ALLIES WE ARE COMMITTED TO PEACE AND PROSPERITY IN EUROPE."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.13.2017
    Date Posted: 02.13.2017 14:22
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46800
    Filename: 1702/DOD_104074173.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Lt. Col. Robert Rochon
    Col. John Dorian

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