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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.09.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    The vice Chief of Staff of the Army defends the Army's financial needs and a new medical tool offers hope to Soldiers wounded on the battlefield.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    THE VICE CHIEF OF STAFF OF THE ARMY, GENERAL DANIEL ALLYN DEFENDED THE ARMY'S NEED FOR PROPER FUNDING DURING TESTIMONY TO THE SENATE ARMED SERVICES COMMITTEE.

    "OUR MODERNIZATION PROGRAM IS 50% OF WHAT IT WAS IN 2009. IT IS INADEQUATE TO MODERNIZE FOR THE NEAR TERM, LET ALONE THE LONG RANGE FUTURE FORCE THAT WE KNOW WE'RE GOING TO REQUIRE ON A MULTI-DOMAIN BATTLEFIELD"

    GOING INTO SHOCK FROM BLOOD LOSS IS THE LEADING CAUSE OF DEATH IN TRAUMA PATIENTS, AND CAREGIVERS HAVE NO METHOD TO DETECT WHEN PATIENTS ARE ON THE VERGE OF CRASHING. THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION HAS CLEARED THE ARMY'S INSTITUTE OF SURGICAL RESEARCH AT FORT SAM HOUSTON TO TEST A NEW DEVICE THAT WILL HELP MEDICS MAKE IMPORTANT DECISIONS TO CARE FOR WOUNDED SOLDIERS IN THE FIELD. READ MORE AT ARMY DOT MIL AND WHILE YOU'RE THERE, LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" ALSO LIVE ON THE DEFENSE-TV APP AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.09.2017
    Date Posted: 02.09.2017 16:03
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46778
    Filename: 1702/DOD_104064599.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Senate Armed Services Committee
    Daniel Allyn
    Army Institute of Surgical Research

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