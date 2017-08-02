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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.08.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN020817B- Oklahoma National Guard Soldiers deploy and Soldiers help customers spend less time waiting at the Pharmacy.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SOLDIERS FROM THE OKLAHOMA NATIONAL GUARD 149TH AVIATION REGIMENT SAID GOODBYE TO LOVED ONES BEFORE DEPLOYING IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE. OKLAHOMA ASSISTANT ADJUTANT BRIGADIER GENERAL MICHAL THOMPSON EXPLAINED HIS PRIDE FOR THE UNIT.

    " I SEE STUDENTS AND POLICE OFFICERS AND FARMERS AND YOU PUT ALL THAT ASIDE AND IT DOESN'T MATTER WHETHER IT'S CONVENIENT WHEN YOU GO, AND FOR THAT WE SHOULD ALL BE GREAT FULL ."


    WAITING IN LINE AT THE PHARMACY HAS JUST GOTTEN LITTLE EASIER THANKS TO THE SOLDIERS AT THE TOWN CENTER PHARMACY AT FORT CAMPBELL KENTUCKY. SGT CASSIDY FOSTER TALKS ABOUT THEIR NEW CONCIERGE DESK WHICH REDUCES PROBLEMS AND CUTS DOWN WAIT TIMES FOR PATIENTS.

    "WE MAKE SURE THAT THE PATIENTS HAVE ALL THEIR PRESCRIPTIONS IN IF THERE’S PROBLEMS WITH THE PRESCRIPTION WE CAN ACTUALLY GET AHOLD OF THE PROVIDER AND MAKE SURE EVERYTHING IS PROPERLY PUT IN BEFORE THE PATIENT EVEN GETS TO THE WINDOW SAVING THEM TIME AND EFFORT. ."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.08.2017
    Date Posted: 02.08.2017 13:45
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46763
    Filename: 1702/DOD_104060498.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Brig. Gen. Michal Thompson
    Sgt. Cassidy Foster

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