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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.08.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN020817A- Soldiers teach middle school students the importance of physical activity and deployed soldiers enjoy the Superbowl virtually with their families.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SOLDIERS FROM 3RD BATTALION 81ST ARMORED REGIMENT SPENT THE DAY AT VETERANS MEMORIAL MIDDLE SCHOOL IN COLUMBUS GEORGIA TO PROMOTE PHYSICAL FITNESS. REGIMENT COMMANDER LT COL JOHN POOLE BELIEVES IN ENCOURAGING PHYSICAL FITNESS IN OUR NATIONS YOUTH

    "TAKING ONE OF THE THREE PILLARS OF THE PERFORMANCE TRIAD WHICH IS ACTIVITY AND INSTILLING HOW IMPORTANT THAT IS TO THE STUDENTS THROUGH THIS FUN ACTIVITY FOR THE DAY OF CHALLENGE AND TESTING THEIR PHYSICAL LIMITS."


    THROUGH THE MAGIC OF MODERN TECHNOLOGY, THREE SOLDIERS FROM THE 1ST BATTALION, 8TH INFANTRY REGIMENT EXPERIENCED A MOMENT THEY'LL NEVER FORGET. WHILE DEPLOYED TO POLAND IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE, SPECIALIST ERIK GUERRERO, CORPORAL TRISTA STRAUCH AND SERGEANT RICHARD MORRILL WERE GIVEN TO A VIRTUAL SEAT AT SUPER BOWL 51, BUT THE SURPRISE WAS, THEY WERE SITTING WITH THEIR FAMILY. A SPONSOR HOSTED THE VIRTUAL REALITY EXPERIENCE, AND CATERED A VIEWING PARTY FOR THE WHOLE UNIT. INTERESTED? YOU CAN READ MORE AT ARMY DOT MIL AND WHILE THERE, LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS". AND THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.08.2017
    Date Posted: 02.08.2017 13:45
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46762
    Filename: 1702/DOD_104060497.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Spc. erik Guerrero
    Cpl. Trista Strauch
    Sgt. Richard Morrill
    Lt. Col. John Poole

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