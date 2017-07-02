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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.07.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers with the Arkansas National Guard mobilize to deploy in support of Operation Inherent Resolve and a partnership program in Korea brings members of both armies together.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SOLDIERS FROM THE ARKANSAS NATIONAL GUARD'S 77TH COMBAT AVIATION BRIGADE ARE DEPLOYING IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE. CREW CHIEF, STAFF SERGEANT JAMES HALL SAYS THEY'LL BE RESPONSIBLE FOR ALL OF CENTRAL COMMAND'S AVIATION MAINTENANCE.

    "ONCE WE'RE IN THEATER WE'LL BE HANDLING ALL THE GROUND MAINTENANCE FOR UH-60 BLACK HAWKS WILL BE DONE BY US, AND WE'LL JUST SUPPORT THE WHOLE THEATER OF CENTCOM AVIATION ASSETS."

    SOLDIERS GET THE UNIQUE OPPORTUNITY TO WORK CLOSELY WITH MEMBERS OF THE REPUBLIC OF KOREA ARMY WHILE STATIONED ON THE PENINSULA. CORPORAL JOSHUA McELROY SAYS HE CONSIDERS HIS COWORKER A FRIEND AND BATTLE BUDDY.

    "AC'S A TRUSTED PERSON. EVER SINCE I'VE STARTED WORKING WITH HIM HE'S ALWAYS HAD MY BACK. HE'S ALWAYS LOOKING FOR BIGGER AND BETTER WAYS TO IMPROVE MY EXPERIENCE HERE IN KOREA. HE'S BEEN A GREAT GUY, HE'S TRUST WORTHY, HE'S HONORABLE, HE'S DEFINITELY A GOOD BATTLE BUDDY.

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.07.2017
    Date Posted: 02.07.2017 14:03
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46751
    Filename: 1702/DOD_104057267.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Korea
    Arkansas National Guard
    James Hall
    Inherent Resolve
    Joshua McElroy
    77th Aviation Command

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