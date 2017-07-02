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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.07.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    President Trump speaks to US Army Special Forces and Central Commands at MacDill Air Force Base.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    PRESIDENT TRUMP SPEAKS TO SOLDIERS GATHERED FROM U-S ARMY SPECIAL OPERATIONS AND CENTRAL COMMANDS. HE PRAISES THE MILITARY AS THE GREATEST PROFESSION IN THE WORLD.

    "THE PROOF THAT OUR NATION HAS BEEN BLESSED BY GOD, LOOK NO FURTHER THAN THE MEN AND WOMEN OF THE UNITED STATES MILITARY THEY ARE THE GREATEST FIGHTERS, AND THE GREATEST FORCE OF JUSTICE ON THE FACE OF THE EARTH."

    HE EXTENDS HIS PRAISE TO MILITARY FAMILIES, PROMISING THEY'LL ALWAYS ENJOY HIS SUPPORT.

    "LET ME ALSO RECOGNIZE THE MILITARY FAMILIES WHO BRAVELY SHOULDER THE BURDENS OF WAR. I WANT EVERY MILITARY FAMILY IN THIS COUNTRY TO KNOW, THAT OUR ADMINISTRATION IS AT YOUR SERVICE, WE STAND WITH YOU 100% AND WE WILL NEVER EVER LET YOU DOWN."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.07.2017
    Date Posted: 02.07.2017 14:03
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46749
    Filename: 1702/DOD_104057265.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 17
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    MacDill
    US Army Special Operations Command
    US Army Central Command
    Donald Trump

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