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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.06.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Reservists from Illinois return from a nine month deployment to Kuwait and Soldiers from Fort Carson deploy in support of Operation Atlantic Resolve.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    U-S ARMY RESERVE SOLDIERS FROM THE 863RD ENGINEER BATTALION, RETURN HOME AFTER NINE MONTHS SUPPORTING CENTRAL COMMAND FOR OPERATION INHERENT RESOLVE. COMBAT MEDIC, SERGEANT MARIA VICKERS SAYS THE MISSION WAS A SUCCESS AND NO ONE WAS SERIOUSLY INJURED.

    "WE ALL CAME BACK HOME SAFE AND SOUND, SO, WE GOT A LOT ACCOMPLISHED AND AGAIN WE DIDN'T HAVE ANYONE SERIOUSLY INJURED SO I WAS VERY THRILLED ABOUT THAT."

    SOLDIERS ASSIGNED TO THE 1ST BATTALION, 68TH ARMORED REGIMENT ARE IN LATVIA FOR A NINE MONTH ROTATION IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. THE SOLDIERS, OUT OF FORT CARSON, COLORADO ARE REPLACING PARATROOPERS FROM THE 1-73RD AIRBORNE BRIGADE TO REASSURE OUR NATO ALLIES AND STRENGTHEN CAPABILITIES WITH PARTNERED NATIONS. ATLANTIC RESOLVE IS A DEMONSTRATION OF THE U-S COMMITMENT TO PEACE AND STABILITY IN EASTERN EUROPE. READ MORE AT ARMY DOT MIL AND WHILE YOU'RE THERE, LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" ALSO LIVE ON THE DEFENSE-TV APP AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.06.2017
    Date Posted: 02.06.2017 15:10
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46740
    Filename: 1702/DOD_104055321.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    863rd Engineer Battalion
    Operation Atlantic Resolve
    Operation Inherant Resolve

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