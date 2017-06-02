Reservists from Illinois return from a nine month deployment to Kuwait and Soldiers from Fort Carson deploy in support of Operation Atlantic Resolve.
SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.
U-S ARMY RESERVE SOLDIERS FROM THE 863RD ENGINEER BATTALION, RETURN HOME AFTER NINE MONTHS SUPPORTING CENTRAL COMMAND FOR OPERATION INHERENT RESOLVE. COMBAT MEDIC, SERGEANT MARIA VICKERS SAYS THE MISSION WAS A SUCCESS AND NO ONE WAS SERIOUSLY INJURED.
"WE ALL CAME BACK HOME SAFE AND SOUND, SO, WE GOT A LOT ACCOMPLISHED AND AGAIN WE DIDN'T HAVE ANYONE SERIOUSLY INJURED SO I WAS VERY THRILLED ABOUT THAT."
SOLDIERS ASSIGNED TO THE 1ST BATTALION, 68TH ARMORED REGIMENT ARE IN LATVIA FOR A NINE MONTH ROTATION IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. THE SOLDIERS, OUT OF FORT CARSON, COLORADO ARE REPLACING PARATROOPERS FROM THE 1-73RD AIRBORNE BRIGADE TO REASSURE OUR NATO ALLIES AND STRENGTHEN CAPABILITIES WITH PARTNERED NATIONS. ATLANTIC RESOLVE IS A DEMONSTRATION OF THE U-S COMMITMENT TO PEACE AND STABILITY IN EASTERN EUROPE. READ MORE AT ARMY DOT MIL AND WHILE YOU'RE THERE, LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" ALSO LIVE ON THE DEFENSE-TV APP AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.
|Date Taken:
|02.06.2017
|Date Posted:
|02.06.2017 15:10
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|46740
|Filename:
|1702/DOD_104055321.mp3
|Length:
|00:01:00
|Artist
|SGT Nathaniel Phillips
|Location:
|US
|Web Views:
|5
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This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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