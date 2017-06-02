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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    02.06.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Isis makes gains in Syria but not against US partnered forces and the Secretary of Defense, James Mattis speaks to allies in Korea.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    COLONEL JOHN DORIAN BRIEFS REPORTERS AT THE PENTAGON VIA VIDEO TELECONFERENCE AND CONFIRMS ISIS HAS TAKEN NEW TERRITORY IN SYRIA BUT NOT FROM U-S PARTNERED FORCES.

    "ISIS HAS MADE GAINS AGAINST REGIME ELEMENTS. ONE OF THE THINS THAT HAS NOT HAPPENED IS ISIL MAKING ANY SIGNIFICANT GAINS AGAINST ANY OF OUR PARTNERED FIRCES THAT JUST HASN'T HAPPENED AND IT'S NOT GOING TO HAPPEN ANYTIME SOON"

    THE SECRETARY OF DEFENSE, JAMES MATTIS VISITS KOREA AND REASSURES OUR ALLIES IN THE REGION THAT THE U-S IS COMMITTED TO DEFENDING AND MAINTAINING PEACE.

    "WE STAND WITH OUR PEACE-LOVING, REPUBLIC OF KOREA ALLY TO MAINTAIN STABILITY ON THE PENINSULA AND IN THE REGION. AMERICA'S COMMITMENTS TO DEFENDING OUR ALLIES AND TO UPHOLDING OUR EXTENDED ASSURANCE GUARANTIES, REMAIN IRON CLAD."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.06.2017
    Date Posted: 02.06.2017 15:10
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46737
    Filename: 1702/DOD_104055318.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Korea
    Syria
    ISIS
    James Mattis
    John Dorian

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