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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.02.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Technology is bringing Soldiers closer to training in virtual reality and Fort Benning opens its new Army Wellness Center.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    VIDEO GAMES WILL SOON BE A SOLDIER’S ASSIGNED TRAINING DURING DUTY HOURS. CHIEF OF THE COMBINED ARMS CENTER TRAINING INNOVATION FACILITY, LIEUTENANT COLONEL MICHAEL STINCHFIELD SAYS THAT VIRTUAL REALITY OFFERS AFFORDABLE SOLUTIONS TO FUTURE FIELD PROBLEMS.

    "WE LOOK AT WHAT THE GAMING INDUSTRY HAS DONE, THERE'S A LOT OF POTENTIAL THERE. AND SO I BELIEVE IF WE CAN LEVERAGE WHAT THE COMMERCIAL INDUSTRY IS DOING AND APPLY THAT TO THE SYNTHETIC TRAINING ENVIRONMENT, WE CAN GET BETTER TRAINING FOR OUR SOLDIERS, AND WE CAN DO IT MORE EFFICIENTLY."

    FORT BENNING OPENS ITS NEW ARMY WELLNESS CENTER THAT MANEUVER CENTER OF EXCELLENCE COMMANDER MAJOR GENERAL ERIC WESLEY SAYS WILL HELP SOLDIERS IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE.

    "WE WANT TO ENSURE THAT WE TRAIN OUR SOLDIERS SO THAT WHEN THEY LEAVE THE INSTITUTIONAL FORCE AND GO TO AN OPERATIONAL UNIT, THEY'RE READY. WE INCUR AN OBLIGATION TO ENSURE THAT THEY'RE LOOKING AT THAT HOLISTICALLY, MP3 DOES THAT."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.02.2017
    Date Posted: 02.02.2017 13:52
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46706
    Filename: 1702/DOD_104046458.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Fort Benning
    Army Wellness Center
    Combined Arms Center
    Eric Wesley
    Michael Stinchfield
    Training Innovation Facility

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