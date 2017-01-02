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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.01.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    The Army is moving quickly into the future with new virtual trainers and Military Children stationed in Korea compete in the annual Pine Wood Derby.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    VIRTUAL TRAINERS ARE IN THE ARMY'S IMMEDIATE FUTURE. LIEUTENANT COLONEL MICHAEL STINCHFIELD OF THE COMBINED ARMS CENTER TRAINING INNOVATION FACILITY SAYS THEY ARE A GREAT WAY TO LOWER COSTS WHILE INCREASING RESULTS.

    "THE IDEA CAME FROM, FRANKLY, A LOT OF FRUSTRATION, A LOT OF COST, AND WE'RE LOOKING AT BUDGETS AND IS THERE A BETTER WAY TO DO THAT AND IS THERE A BETTER ARCHITECTURE FOR US TO DO THAT MORE EFFICIENTLY WITH LESS COST AND LEST FRUSTRATION AND MORE GAINED ON BEHALF OF THE TRAINING AUDIENCE."

    CHILDREN AT CAMP HUMPHREYS, KOREA COMPETE IN THE ANNUAL PINE WOOD DERBY WHERE MILITARY POLICE HAND OUT SPEEDING TICKETS TO THE WINNERS OF EACH HEAT. GARRISON COMMANDER COLONEL JOSEPH HOLLAND SAYS IT BRINGS THE WHOLE COMMUNITY TOGETHER.

    "ITS A GREAT EVENT TO BRING TOGETHER THESE COMMUNITIES WHERE WE BRING OUR SOLDIERS, CIVILIANS AND OUR KIDS TOGETHER. THIS IS EXACTLY WHAT I EXPERIENCED WHEN I WAS A KID TOO GROWING UP IN AN ARMY COMMUNITY."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.01.2017
    Date Posted: 02.01.2017 14:17
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46702
    Filename: 1702/DOD_104043472.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Korea
    Boy Scouts of America
    Military Police
    Camp Humphreys
    Combined Arms Center
    Joseph Holland
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    Michael Stinchfield
    Training Inovation Facility
    Pine Wood Derby

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