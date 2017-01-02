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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.01.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Commander, Lieutenant General Charles Luckey, US Army Reserve Command, give a message to his troops and an important message from the US Army Reserve G1.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    COMMANDER OF U-S ARMY RESERVE COMMAND, LIEUTENANT GENERAL CHARLES LUCKEY RETURNS FROM VISITING TROOPS IN THE FIELD SAYING THAT EVERYTHING HE'S SEEN IN THE RESERVE IS AWESOME.

    "I JUST WANT YOU TO KNOW THAT IN THE FIRST SIX MONTHS HERE WE'VE BEEN TRAVELING A LOT. SEEING SOME FOLKS, UNDERSTANDING SOME OF THE CHALLENGES, OPPORTUNITIES, CAPABILITIES OF AMERICA'S ARMY RESERVE; I'M EXTRAORDINARILY IMPRESSED WITH THE WORK YOU'RE DOING TO GET AFTER THE CHALLENGES AS WE MOVE INTO THE FUTURE ON THE ROAD TO AWESOME."

    AS OF DECEMBER 31ST, 20-16, THE ACTIVE GUARD AND RESERVE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, AGReMIS IS REPLACED BY THE RESERVE COMPONENT MANPOWER SYSTEM ELECTRONIC SOLDIERS RECORD BRIEF. G-1, COLONEL TWANDA YOUNG SAYS GUARD AND RESERVE SOLDIERS ARE IN GOOD HANDS.

    "WE ARE HERE TO SUPPORT YOU. HR PROFESSIONALS AT EACH MSC AND RSC HAVE BEEN TRAINED AND ARE READY TO ANSWER YOUR QUESTIONS."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.01.2017
    Date Posted: 02.01.2017 14:17
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46701
    Filename: 1702/DOD_104043471.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    US Army Reserve Command
    Twanda Young
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