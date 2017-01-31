(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.31.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Babysitters in Korea get hands-on training for expert care with the Red Cross and the Chief of Soldiers Broadcasting promotes his team's new show, Soldiers.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    ACCOMPANIED SOLDIERS STATIONED IN KOREA CAN REST EASY KNOWING THAT THEIR CHILDREN WILL BE IN GOOD HANDS. MIA BOSTIC FROM THE RED CROSS SAYS HER TEAM IS COMMITTED TO TRAINING SITTERS TO HANDLE ANY EMERGENCY.

    "BEING TRAINED AND KNOWING HOW TO RESPOND TO SITUATIONS, IT CAN HELP SAVE THAT CHILD'S LIFE UNTIL THE MEDICAL PERSONNEL ARRIVE OR THE PARENTS CAN RESPOND."

    SOLDIERS BROADCASTING HAS LAUNCHED A NEW SHOW CALLED SOLDIERS. CHIEF OF SOLDIERS BROADCASTING, MIKE BURNETTE SAYS THE SHOW TELLS THE REAL ARMY STORY.

    "THE SHOW IS ABOUT REAL SOLDIERS IN THE US ARMY; PROTECTING AMERICA'S FREEDOM AND TAKING CARE OF THEIR FAMILIES. BUT IT'S ALSO ABOUT HOW THEY CONTINUALLY STRENGTHEN THEMSELVES MENTALLY AND PHYSICALLY THROUGH ONGOING TRAINING AND, MOST IMPORTANTLY, LIVING THE ARMY'S CORE VALUES."

    YOU CAN FIND SOLDIERS ON THE DEFENSE T-V APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.31.2017
    Date Posted: 01.31.2017 14:19
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46686
    Filename: 1701/DOD_104039643.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Korea
    Soldiers Broadcasting
    Mia Bostic

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT