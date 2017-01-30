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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.30.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    President Trump praises the military after Retired General James Mattis is sworn in as Secretary of Defense and a promo for Soldiers.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    PRESIDENT DONALD TRUMP SPEAKS AT THE PENTAGON AFTER RETIRED GENERAL JAMES MATTIS IS SWORN IN AS SECRETARY OF DEFENSE. HE TOUTS THE GENERAL'S SERVICE RECORD AND PRAISES THE U-S MILITARY AS THE MOST RESPECTED PROFESSION IN THE WORLD.

    "YOU ARE THE BACKBONE OF THIS COUNTRY, YOU ARE THE SPIRIT OF THIS NATION. THE MEN AND WOMEN OF THE UNITED STATES MILITARY ARE THE GREATEST FORCE FOR JUSTICE AND PEACE AND GOODNESS THAT HAVE EVER WALKED THE FACE OF THIS EARTH."

    ON TUESDAY, JANUARY 31ST, SOLDIERS BROADCASTING IS LAUNCHING OUR NEW SHOW CALLED SOLDIERS. IT FEATURES MEN AND WOMEN, JUST LIKE YOU, WHO STAND UP AGAINST ALL ODDS TO ACHIEVE, TO SUCCEED AND TO SERVE. SOLDIERS TELLS THE ARMY'S STORY, THROUGH YOUR EYES. YOU CAN FIND THE SHOW ON THE DEFENSE T-V APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. BE SURE TO CHECK IT OUT AND STAY TUNED FOR FUTURE EPISODES. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.30.2017
    Date Posted: 01.30.2017 14:10
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46665
    Filename: 1701/DOD_104034630.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    President of the United States
    Secretary of State
    Donald Trump
    James Mattis

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