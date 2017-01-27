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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.27.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Military members train with Soldiers in Georgia and the Military Hospital in Guam achieves high marks in suicide prevention.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    THE U-S MILITARY TRAINS WITH GEORGIAN SOLDIERS TO STRENGTHEN PARTNERSHIPS AHEAD OF FUTURE DEPLOYMENTS. CAPTAIN THOMAS CARPENTER SAYS THE GEORGIANS ARE A VITAL ASSET TO U-S AND NATO EFFORTS

    "THE GEORGIANS HAVE CONTRIBUTED SIGNIFICANTLY TO MISSIONS BOTH IN IRAQ AND AFGHANISTAN. THEY ARE THE THIRD LARGEST CONTRIBUTOR OF TROOPS TO THE MISSION, BEHIND THE U.S. AND GERMANY, AND FOR A COUNTRY THAT IS NOT A NATO MEMBER, THAT'S A HUGE ROLE TO PLAY."

    THE MILITARY HOSPITAL IN GUAM IS ONE OF THE FIVE BEST IN THE DEPARTMENT OF DEFENSE FOR SUICIDE PREVENTION. DOCTOR KEITA FRANKLIN SAYS THE KEY IS TO STRENGTHEN RELATIONSHIPS BETWEEN SERVICEMEMBERS AND THEIR PEERS.

    "WE WANT TO MAKE SURE THAT PEOPLE UNDERSTAND THAT THERE ARE REASONS TO LIVE, THAT HOPE IS IMPORTANT AND THAT HOPE IS AVAILABLE, AND THAT HELP IS AVAILABLE, AND THAT PEER TO PEER, THAT MILITARY MEMBERS TAKE CARE OF EACH OTHER AND THAT THEY'RE ALWAYS THERE FOR ONE ANOTHER."

    BE LOOKING FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" PREMIERING JANUARY 31ST ON DEFENSE-TV AND ARMY SOCIAL MEDIA PLATFORMS. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.27.2017
    Date Posted: 01.27.2017 13:55
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46606
    Filename: 1701/DOD_104030542.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Georgia
    Guam
    Thomas Carpenter
    Keita Franklin

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