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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.25.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN012517B- Maintain your heart health and Camp Zama Japan helps with local disaster drill
    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE ARMY SURGEON GENERALS OFFICE WANTS TO REMIND YOU THAT STAYING HEART HEALTHY IS NECESSARY TO MAINTAIN PHYSICAL READINESS. STEPHANIE ABDULA GIVES US SOME QUICK TIPS TO TREATING OUR HEARTS RIGHT.


    “GOOD NUTRITION, SLEEP AND INCREASED ACTIVITY AS HIGHLIGHTED IN THE ARMY'S PERFORMANCE TRIAD CAN HELP PREVENT HEART DISEASE. NOT SMOKING AND AVOIDING SECOND HAND SMOKE CONTROLLING CHOLESTEROL AND BLOOD PRESSURE CONTROLLING ALCOHOL CONSUMPTION AND MANAGING STRESS ARE ALL IMPORTANT FACTORS IN PREVENTING HEART DISEASE."


    SOLDIERS FROM CAMP ZAMA JAPAN TEAMED UP WITH DOD AND LOCAL DISASTER RESPONSE TEAMS FOR A UNIFIED DISASTER DRILL. US ARMY JAPAN CIVIL AFFAIRS CAPTAIN WAYATT HUGHES. EXPLAINS THE DETAILS

    “ESSENTIALLY WHAT YOU HAVE HERE ARE AROUND 6 FIRE DEPARTMENTS, LOCAL HOSPITALS, TOKEYO ELECTRIC AND POWER ESSENTIALLY COORDINATING WITH US SO WE'LL BETTER UNDERSTAND HOW WE CAN ASSIST PROVIDING THE DISASTER REQUIRES RESOURCES BEYOND THEIR NORMAL CAPABILITIES "

    BE LOOKING FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" PREMIERING JANUARY 31ST ON DEFENSETV APP
    FOR THIS STORY AND MORE, GO TO ARMY.MIL

    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.25.2017
    Date Posted: 01.25.2017 14:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46554
    Filename: 1701/DOD_104025759.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Cpt. Wayatt Hughes

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