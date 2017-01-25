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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.25.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN012517A- Soldiers re-enlist on top of a mountain and MilitaryOneSource offers free tax software and advice.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    30 117TH CALVARY REGIMENT SOLDIERS WHO RE-ENLISTED PERFORMED THE CEREMONY HIGH ATOP ONE OF THE TALLEST PEAKS IN KOREA PINNACLE 4. 1 17TH CAVALRY COMMANDER LTC ADAM FREDERICK REMARKS ON THE UNIQUE OPPORTUNITY

    “IT’S NOT JUST A NORMAL REENLISTMENT WHERE WE DO STAND OUT IN FRONT OF HEADQUARTERS OR SOMETHING ALONG THOSE LINES. IT’S SOMETHING THEY ARE TRULY GOING TO REMEMBER AS THEIR CAREER CONTINUES TO PROGRESS."

    MILITARY ONESOURCE IS OFFERING FREE TAX SOFTWARE FOR MILITARY MEMBERS. MILITARY ONESOURCE PROGRAM ANALYST ERIKA SLATON SAYS THE SITE EVEN OFFERS CONSULTATIONS IF NEEDED.

    “IF AT ANY TIME IN THE COURSE OF COMPLETING THEIR RETURN THE USER HAS ANY QUESTIONS ABOUT THEIR OWN TAX SITUATION CALL MILITARY SOURCE AND ASK TO SPEAK TO A MILITARY ONESOURCE TAX CONSULTANT.”

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    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.25.2017
    Date Posted: 01.25.2017 14:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46553
    Filename: 1701/DOD_104025758.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Ltc. Adam Frederick
    Erika Slaton

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