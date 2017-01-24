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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.24.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN012417A- Mississippi National Guard responds to tornado and Soldiers transitioning out of the Army get some professional advice.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS FROM THE 890TH ENGINEER BATTALION MISSISSIPPI NATIONAL GUARD ARE HELPING REPAIR DAMAGE AND KEEP PEACE AFTER A DEADLY TORNADO TOUCHED DOWN IN CENTRAL MISSISSIPPI OVER THE WEEKEND. LOCAL BUSINESS OWNER NICOLAS MULLINS IS THANKFUL FOR THE SOLDIERS PRESENCE.

    "FOR YOU GUYS TO COME IN AND JUST TAKE OVER AND WATCH EVERYTHING FOR US IT MEANS THE WORLD. IT’S A TOTAL LOSS FOR ALL OF US, WERE ALL PRETTY DEVASTATED HERE. IT MEANS THE WORLD THANK YOU GUYS! ."

    SOLDIERS AT CAMP ZAMA JAPAN WHO ARE TRANSITIONING OUT OF THE ARMY RECEIVED HELP FROM THE EXPERTS AT VETRECOM 2017. CONFERENCE ATTENDEE SGT GREGORY WALLACE TALKS ABOUT THE DAYS EVENTS.


    " TODAY WE HAVE A COUPLE OF GUEST SPEAKERS SOME OF THEM PREVIOUS MILITARY ARE HERE TO SHARE THEIR KNOWLEDGE FOLKS GETTING OUT OF THE ARMY GOING INTO THE CIVILIAN LIFE TRYING TO START THEIR OWN BUSINESS OR MOVE FORWARD OUT OF THE ARMY AND INTO THE CIVILIAN LIFE "

    BE LOOKING FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" PREMIERING JANUARY 31ST ON DEFENSETV.GOV.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.24.2017
    Date Posted: 01.24.2017 13:43
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46527
    Filename: 1701/DOD_104022471.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Sgt. Gregory Wallace Nicolas Mullins

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