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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.20.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    The military goes to great lengths to ensure plenty of blood is on hand in case of injury while Soldiers are overseas and the new blended retirement plan takes effect this year.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SOLDIERS DEPLOYING OVERSEAS FOR COMBAT OR TRAINING CAN REST EASY KNOWING THAT PROVISIONS HAVE BEEN MADE TO MEET THEIR MEDICAL NEEDS. ARMED SERVICES BLOOD BANK DIRECTOR, LIEUTENANT LENAE THOMAS SAYS THAT BLOOD IS ALWAYS DRAWN AHEAD OF ANY OPERATION OR EXERCISE,

    "ANY TIME WE SEND OUR SERVICE MEMBERS POTENTIALLY INTO ANY HARM'S WAY, EVEN IF IT'S A TRAINING EXERCISE, WE ALWAYS PRESTAGE U-S-F-D-A APPROVED BLOOD PRODUCTS FOR THEM IN THE EVENT OF INJURY."

    BEGINNING THIS MONTH, THE NEW BLENDED RETIREMENT SYSTEM WILL TAKE EFFECT FOR ALL NEW SOLDIERS JOINING THE ARMY. THOSE WITH LESS THAN 12 YEARS OF ACTIVE DUTY, OR NATIONAL GUARD OR RESERVE SOLDIERS WITH LESS THAN FOUR THOUSAND THREE HUNDRED AND TWENTY POINTS HAVE UNTIL DECEMBER 31ST, 20-18 TO MAKE THE SWITCH. GO TO ARMY DOT MIL TO READ THE FULL ARTICLE SO YOU CAN BE WELL INFORMED WHEN YOU DECIDE YOUR FUTURE.

    THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.20.2017
    Date Posted: 01.20.2017 14:01
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46475
    Filename: 1701/DOD_104008748.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Armed Services Blood Bank
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    Lenae Thomas

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