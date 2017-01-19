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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.19.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN011917A- Soldiers push forward to liberate Rocca and Oklahoma National Guard prepares for deployment

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    WITH A MAJOR GROUND OFFENSIVE OPERATION HAPPENING TO LIBERATE ROCCA INHERENT RESOLVE COMMANDER COL JOHN DORRIAN BRIEFED INTERNATIONAL REPORTERS ON OUR RECENT PROGRESS

    WERE ISOLATING THE CITY. THE ENEMY CANNOT USE THE CITY FOR A LAUNCHING POINT FOR THE CONDUCTING OF TERROR ATTACKS. THIS GIVES DASH MORE PROBLEMS THAN THEY HAVE THE ABILITY TO SOLVE"


    SOLDIERS FROM THE 149TH AVIATION REGIMENT OKLAHOMA NATIONAL GUARD ARE GEARING UP FOR AN UPCOMING DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE. OPERATIONS SFC RICHARD PINDAL DISCUSSES THEIR PREPARATION TRAINING.

    "THEY'LL BE USING THEIR SURVIVAL RADIOS ACTUALLY TALKING TO THE JOINT PERSONNEL RECOVERY CENTER AND GETTING INSTRUCTIONS FROM THEM GIVING THEM SOME REAL WORLD EXPERIENCE IN USING THE RADIOS IF THEY HAVE TO IN REAL LIFE. ."

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.19.2017
    Date Posted: 01.19.2017 08:58
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46448
    Filename: 1701/DOD_104005073.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Col. John Dorrian
    Sfc. Richard Pindal

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