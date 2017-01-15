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    170117-OKI-HOCKEY

    170117-OKI-HOCKEY

    UNITED STATES

    01.15.2017

    Audio by Lance Cpl. Jack Gnosca 

    American Forces Network Okinawa

    SUGGESTED LEAD:
    OKINAWA HAS A WIDE VARIETY OF ACTIVITIES TO CATER TO ANY HOBBY. MARINE CORPORAL JACK GNOSCA SHOWS US HOW ONE SPORT MAY SEEM OUT OF PLACE, BUT STILL BRINGS EVERYONE TOGETHER.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.15.2017
    Date Posted: 01.17.2017 02:12
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46378
    Filename: 1701/DOD_103997116.mp3
    Length: 00:00:58
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 170117-OKI-HOCKEY, by LCpl Jack Gnosca, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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