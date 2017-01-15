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|Date Taken:
|01.15.2017
|Date Posted:
|01.17.2017 02:12
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|46378
|Filename:
|1701/DOD_103997116.mp3
|Length:
|00:00:58
|Year
|2017
|Genre
|Blues
|Location:
|US
|Web Views:
|1
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
|Podcast Hits:
|0
This work, 170117-OKI-HOCKEY, by LCpl Jack Gnosca, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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