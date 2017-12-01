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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.12.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN011217A- Religious accommodations are simplified and hard work gets equipment ready for action
    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    RECENT CHANGES TO AR60-1 HAVE MADE RELIGIOUS ACCOMMODATIONS EASIER TO ACCESS FOR SOLDIERS. LT. COL. RANDY TAYLOR SPOKESPERSON FOR THE G1 EXPLAINS HOW THE CHANGES IN POLICY WILL BENEFIT THE ARMY

    "THE PRIMARY REASON THAT THE ARMY MADE THEIR CHANGE WAS TO ALLOW SOLDIERS TO BE ABLE TO SERVE ESSENTIALLY WITHOUT RESTRICTION TO ACTUALLY ATTRACT AND RECRUIT ALL QUALIFIED CANDIDATES REGARDLESS OF FAITH BACKGROUND."

    MOVING MILITARY VEHICLES AND EQUIPMENT FROM THE US TO POLAND TAKES A LOT OF WORK TO MAKE SURE EVERYTHING GOES RIGHT. 3RD ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM 4TH INFANTRY DIVISION B CO COMMANDER CPT JOSHUA CAUSIE TALKS ABOUT HOW HE IS ABLE TO GET THE FLEET COMBAT READY

    WE HAVE FANTASTIC SOLDIERS WHO WERE UP LATE AND OUT EARLY THIS MORNING BECAUSE THEY UNDERSTAND THE IMPORTANCE OF THE MISSION

    FOR STORIES LIKE THESE AND MORE, GO TO ARMY.MIL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.12.2017
    Date Posted: 01.12.2017 15:09
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46328
    Filename: 1701/DOD_103991759.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Cpt Joshua Causie
    Lt.Col. Randy Taylor

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