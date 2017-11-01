(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.11.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN011117A- Defense Secretary Carter discusses the importance of gender integration and the 4th infantry division arrives in Poland

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    DEFENSE SECRETARY ASH CARTER DISCUSSED A NUMBER OF TOPICS CONCERNING TODAYS MILITARY AT THE PENTAGON INCLUDING THE NEED TO CONTINUE ALLOWING FEMALES IN COMBAT ROLES.

    "WHAT MATTERS IS THAT WE EMPHASIZE ATTRACTING AND RETAINING THE MOST QUALIFIED PEOPLE THAT CAN MEET OUR STANDARDS THAT WILL ENSURE EXCELLENCE IN THE ALL VOLUNTEER MILITARY."

    SOLDIERS FROM 3RD ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM, 4TH INFANTRY DIVISION ARE IN POLAND ON A 9-MONTH TRAINING DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. 1ST BATTALION COMMANDER LT. COL. STEPHAN CAPEHART BRIEFS THEIR PROGRESS

    “SO I THINK WHAT’S DYNAMIC ABOUT OUR MISSION IS OUR SPEED OF ASSEMBLY, IN LESS THAN 30 DAYS WE PREPARED OUR EQUIPMENT WE PUT IT ON VESSELS WE HAD OUR SOLDIERS HAVE TIME WITH THEIR FAMILIES AND NOW WERE IN POLAND. WERE CONDUCTING OUR RECEIVING STAGING AND ONWARD INTEGRATION, "

    FOR STORIES LIKE THESE AND MORE GO TO ARMY.MIL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.11.2017
    Date Posted: 01.11.2017 13:03
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46297
    Filename: 1701/DOD_103988941.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Def. Sec. Ash Carter
    Lt. Col. Stephan Capehart

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT