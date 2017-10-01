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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.10.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN010917B- Female combat uniforms get an upgrade and soldiers from 3rd BCT 4th INF DIV deploy to Poland.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    FEMALE SOLDIERS ARMY COMBAT UNIFORMS ARE GETTING AN UPGRADE. ASSISTANT PRODUCT MANAGER FOR SOLDIER CLOTHING AND EQUIPMENT SEQUANA ROBINSON EXPLAINS THAT THE CHANGES WERE TO INSURE EVERY SOLDIER RECEIVES THE BEST EQUIPMENT.

    "SO THE MAIN THING IS THAT ITS BASED UPON FEMALES BODY DIMENSIONS FOR EXAMPLE THE SLEEVE LENGTHS ARE THE DIMENSIONS OF A FEMALE THE BACK IS PULLED IN FOR THE TROUSERS THERE’S ELASTIC IN THE WAIST THE HIPS AREA IS MORE WIDENED THE KNEE PAD PLACEMENT IS FOR A FEMALES KNEES AND SAME AS THE ELBOW PADS "

    SOLDIERS FROM 3RD ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM, 4TH INFANTRY DIVISION HEADED TO POLAND ON A 9-MONTH TRAINING DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. HHC COMMANDER CAPTAIN BILL WHELAN EXPLAINS WHY THESE MISSIONS ARE IMPORTANT

    "THE REASON WERE DOING THAT IS TO KIND OF HAVE THE ABILITY TO PROJECT THAT COMBAT POWER TO REASSURE OUR NATO PARTNERS OF THAT PARTNERSHIP IN ITSELF TO ULTIMATELY DETOUR ANY AGGRESSION WE HAVE THAT CAPABILITY "

    FOR THIS STORY AND MORE, GO TO ARMY.MIL

    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.10.2017
    Date Posted: 01.10.2017 13:43
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46275
    Filename: 1701/DOD_103986291.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Sequana Robinson
    Cpt. Bill Whelan

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