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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.10.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN011017A- 1st Airborne and Japanese Ground Self Defense Soldiers jump together and Defense Secretary Ash Carter says goodbye to troops

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS FROM THE FIRST AIRBORNE BRIGADE CONDUCTED THEIR FIRST JUMP OF THE NEW YEAR IN TANDEM WITH THE JAPANESE GROUND SELF DEFENSE COURSE. AIRBORNE 1ST SPECIAL FORCES GROUP CAPTAIN ZAC HAYNES FEELS PRIVILEGED BE A PART OF THE SPECIAL EVENT.

    "PERSONALLY IT’S A GREAT HONOR AND A PRIVILEGE TO REPRESENT THE PARATROOPERS OF THE UNITED STATES MILITARY AND ALL SOLDIERS OF THE U.S. TO BE HERE AND REPRESENT THEM WITH THE JGSDF."

    DEFENSE SECRETARY ASH CARTER GAVE HIS FAREWELL REMARKS TO MILITARY SERVEMEMBERS PRAISING THEM FOR OUR ALLIED PARTNERSHIPS.


    "EVERYWHERE I GO IN THE WORLD LEADERS SAY THEY LIKE WORKING WITH AMERICAS TROOPS. NOT JUST BECAUSE THEY’RE AWESOMELY CAPABLE IT’S ALSO BECAUSE OF HOW THEY CONDUCT THEMSELVES AND THE VALUES THEY EMBODY .THAT’S WHY THE UNITED STATES HAS SO MANY FRIENDS AND ALLIES AND OUR ANTAGONISTS HAVE SO FEW OR NONE AT ALL. BECAUSE OF THEM AMERICAS FUTURE IS BRIGHT. "

    SECRETARY CARTER IS EXPECTED TO BE REPLACED BY RETIRED MARINE GENERAL JAMES MADIS

    FOR STORIES LIKE THESE AND MORE GO TO ARMY.MIL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.10.2017
    Date Posted: 01.10.2017 13:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46273
    Filename: 1701/DOD_103986289.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Cpt. Zac Haynes
    Def. Sec. Ash Carter

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