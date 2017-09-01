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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.09.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN010917B- President Obama highlights the sacrifices of todays military and Army engineers help the Palau


    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    AS HIS PRESIDENCY COMES TO AN END PRESIDENT BARACK OBAMA HIGHLIGHTED THE SERVICE AND SACRIFICES OF TODAYS MILITARY

    "BECAUSE OF YOU OUR ALLIANCES ARE STRONGER WE SURGED IN AFGHANISTAN TRAINED AFGHAN FORCES TO DEFEND THEIR COUNTRY WHILE BRINGING MOST OF OUR TROOPS HOME. TODAY OUR FORCES SERVE THERE O N A MORE LIMITED MISSION BECAUSE WE MUST NEVER AGAIN ALLOW AFGHANISTAN TO BE USED FOR A SAFE HAVEN IN ATTACKS AGAINST OUR NATION "

    ARMY ENGINEERS ARE MAKING A DIFFERENCE IN THE REMOTE PACIFIC ISLAND OF PALAU CITIZENS ARE RELAYING ON ENGINEERS LIKE CIVIL ACTION TEAM SGT ROBERT ROWE, WHO ARE NOT ONLY RESTORING BUILDINGS, BUT ARE TRAINING LOCALS TO CONTINUE REBUILDING LONG AFTER THE MISSION ENDS.

    “WE WENT THROUGH A PROGRAM IN GUAM THAT HELPED US BE ABLE TO TEACH BUT WE HAVE APPRENTICES THAT WORK UNDERNEATH US THAT WERE ACTUALLY ABLE TO GUIDE AND MENTOR. "

    FOR THIS STORY AND MORE, GO TO ARMY.MIL

    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.09.2017
    Date Posted: 01.09.2017 14:57
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46265
    Filename: 1701/DOD_103984658.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2011
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Pres. Obama
    Sgt. Robert Rowe

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