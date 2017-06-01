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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.06.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    The All American Bowl in San Antonio, TX inspires some to serve their nation and Soldiers in the North Carolina National Guard save a hiker stranded on a cliff face.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE U-S ARMY ALL AMERICAN BOWL IN SAN ANTONIO BRINGS TOGETHER THE BEST ATHLETES AND MARCHING MUSICIANS FROM HIGH SCHOOLS ACROSS THE NATION. ONE ALUMN, CORPORAL TIMOTHY YAO REFLECTS ON HOW HIS EXPERIENCE INSPIRED HIM TO SERVE.

    "BEFORE COMING TO BOWL-WEEK I ACTUALLY NEVER THOUGHT ABOUT JOINING THE MILITARY, BUT AFTER SEEING HOW THE ARMY FIELD BAND INTERACTED WITH US IT SHOWED ME HOW LIKE MINDED THEY WERE WITH MYSELF AND I KNEW AFTER DOING THE ALL AMERICAN MARCHING BAND THAT I WANTED TO BE A PART OF A TEAM."

    MEMBERS OF THE SOUTH CAROLINA HELICOPTER AQUATIC RESCUE TEAM SAVE A STRANDED HIKER FROM A MOUNTAIN LEDGE AT TABLE ROCK STATE PARK. THE HIKER WAS STRANDED FOR SEVERAL HOURS AFTER A 70 FOOT FALL AND WAS AIRLIFTED TO A WAITING AMBULANCE. PICKENS COUNTY OFFICIALS DECIDED TO USE MILITARY ASSETS BECAUSE OF THE DIFFICULT TERRAIN AND EXPERT TRAINING OF THE ARMY CREW WHO DEPLOYED FROM McENTIRE JOINT GUARD BASE AND RECEIVED REAL WORLD TRAINING DURING STATEWIDE FLOODING IN 20-15.

    YOU CAN READ MORE AT ARMY DOT MIL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.06.2017
    Date Posted: 01.06.2017 14:48
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46234
    Filename: 1701/DOD_103981768.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    South Carolina National Guard
    All American Bowl
    Timothy Yao

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