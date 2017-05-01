(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    01.05.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    With the All American Bowl fast approaching, Soldiers help marching band students take the field and the Army tests new drone technology.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE ALL AMERICAN BOWL IS FAST APPROACHING AND MEMBERS OF THE ARMY'S FIELD BAND ARE ON HAND TO PREPARE MARCHING BAND STUDENTS TO TAKE THE FIELD. CONDUCTOR, COLONEL JIM KEENE SAYS IT'S AN HONOR TO WORK WITH THE BEST OF THE BEST.

    "A VERY DIVERSE GROUP OF KIDS WHO REALLY HAVE BEEN BIG FISH IN SMALL PONDS. THEY NOW GET AN IDEA OF WHAT THE OCEAN IS. AND THEY'RE STILL BIG FISH. THEY'RE VERY, VERY TALENTED AND, AS THE ATHLETES ARE. THAT'S A TREMENDOUS HONOR TO BE A PART OF THAT."

    THE ARMY HAS TESTED AN UNMANNED AIRCRAFT CREATED WITH A 3-D PRINTER. THE ARMY RESEARCH LABORATORY CREATED THE SYSTEM WHICH WILL ALLOW SOLDIERS TO INPUT MISSION REQUIREMENTS INTO PLANNING SOFTWARE AND RECEIVE A DRONE WITHIN 24 HOURS. THE SYSTEM WILL BE IMPROVED BASED ON SOLDIER'S FEEDBACK AND BE READY FOR USE IN THE FIELD SOON.

    YOU CAN LEARN MORE AT ARMY DOT MIL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 01.05.2017
    Date Posted: 01.05.2017 15:31
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46216
    Filename: 1701/DOD_103979737.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Drones
    All American Bowl
    3-D Printing
    Jim Keene

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT