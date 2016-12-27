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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    12.27.2016

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Walter Reed will soon be prescribing a new bionic arm to military amputees and Santa jumps from an AC-130 to deliver toys in Germany.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY IS PROVIDING A STATE-OF-THE-ART BIONIC ARM TO MILITARY AMPUTEES. DIRECTOR OF SURGERY AT WALTER REED, COLONEL JEFFERY BAILEY SAYS IT'S PART OF THE ARMY'S MISSION TO PROVIDE THESE SOLDIERS WITH THE BEST QUALITY OF LIFE POSSIBLE.

    "BEING ABLE TO DELIVER THAT PERSON BACK TO A LIFE THAT IS MEANINGFUL TO THEM IS REALLY AT THE END OF THE DAY WHAT WE ALL STRIVE TO DO. AND SO I THINK THIS IS A VERY IMPORTANT DAY IN DELIVERING THIS TYPE OF TECHNOLOGY IN SUPPORT THE ABILITY OF FOLKS TO GO BACK TO DOING WHAT THEY WANT TO DO EVERYDAY IN THEIR LIVES."

    U-S AND NATO SOLDIERS ESCORTED SANTA CLAUSE OUT OF THE BACK OF A C-130 OVER GERMANY TO DELIVER TOYS TO LOCAL CHILDREN. STAFF SERGEANT IAN DIMMICK SAYS THE CHILDREN'S REACTIONS MADE IT A GREAT EXPERIENCE.

    "WHAT KIND OF FEELING DOES ANYONE GET WHEN THEY SEE SMILES ON CHILDREN'S FACES? ESPECIALLY WHEN THEY'RE PICTURING YOU AS SANTA CLAUSE. IT WAS OVERWHELMING. THERE'RE NO WORDS TO EXPLAIN IT."

    YOU CAN CHECK OUT ARMY DOT MIL FOR MORE STORIES JUST LIKE THESE. THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.27.2016
    Date Posted: 12.28.2016 12:33
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46132
    Filename: 1612/DOD_103970302.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Defense Advanced Research Projects Agency
    DARPA
    Walter Reed
    Ian Dimmick
    Bionic Arm
    Jeffery Bailey

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