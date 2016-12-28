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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    12.28.2016

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN122816A-US Engineer Division collaborates in Estonia and The US gives back a historic piece of land to Japan

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE US ARMY EUROPE ENGINEER DIVISION COMPLETED THE FIRST PIECE OF THE EUROPEAN REASSURANCE INITIATIVE IN ESTONIA. US ARMY EUROPE HEADQUARTERS ENGINEER DIVISION COL JOHN BAKER TALKS ABOUT THE COLLABORATION.


    "SO THIS MARKS A COLLABORATION. IT REPRESENTS ONE OF THE BEST EXAMPLES OF COLLABORATION AMONGST ALL THE STAKEHOLDERS AS PART OF THIS EUROPEAN REASSURANCE INITIATIVE.”

    THE UNITED STATES HAS GIVEN A HISTORIC PIECE OF LAND IN OKINAWA BACK TO JAPAN. US AMBASSADOR TO JAPAN CAROLINE KENNEDY MAKES THE FORMAL ANNOUNCEMENT.

    “TODAY WE ANNOUNCE THE RETURN OF 4000 HEPTARS OF LAND IN OKINAWA TO THE GOVERNMENT OF JAPAN. JAPAN AND THE US ARE THE CLOSEST OF ALLIES AND THE GLOBAL PARTNERSHIP IS A FORCE FOR PEACE AND STABILITY. THANKS TO THE CLOSE WORKING RELATIONSHIP BETWEEN PRESIDENT OBAMA AND PRIME MINISTER ABAE THE ALLIANCE IS STRONGER THAN IT HAS EVER BEEN. "



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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.28.2016
    Date Posted: 12.28.2016 08:26
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46123
    Filename: 1612/DOD_103970032.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Ambassador Caroline Kennedy
    Col. John Baker

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