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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    12.21.2016

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN122116A- Take extra precautions when traveling in cold weather and Defense Secretary Ash Carter opens a Vietnam art exhibit at the Pentagon

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    TRAVELING OVER THE HOLIDAY SEASON BRINGS AN ADDED RISK WHEN COLD TEMPERATURES ARRIVE. SAFETY TECH GAVIN NORRIS GIVES ADVICE FOR SAFER WINTER DRIVING.

    "SO ALONG WITH GIVING YOURSELF EXTRA DISTANCE TO STOP AND EXTRA DISTANCE TO ACCELERATE YOU WANT TO INCREASE THE DISTANCE IN BETWEEN VEHICLES THAT WAY IN CASE ANYTHING HAPPENS IN FRONT OF YOU… YOU ACTUALLY ALLOW YOURSELF THAT TIME TO COME TO A COMPLETE STOP. ."


    DEFENSE SECRETARY ASH CARTER SPOKE DURING THE OPENING CEREMONY FOR A VIETNAM WAR EXHIBIT AT THE PENTAGON HONORING VIETNAM VETERANS AND THEIR FAMILIES.

    " OUR CORRIDOR EXHIBITION CELEBRATES SOME OF OUR MILITARY’S FINEST ACCOMPLISHMENTS, BUT THESE EXHIBITS HAVE ALSO SOUGHT ENSURE THAT WE CONTINUE REMEMBER THE LESSONS LEARNED ALONG THE WAY AND AS A RESULT THESE DISPLAYS HAVE NOT ONLY INSPIRED EVERYONE WHO WALKS BY THEM, BUT THEY HAVE ALSO HELPED MAKE US A BETTER DEPARTMENT AND A STRONGER MILITARY "


    FOR STORIES LIKE THESE AND MORE GO TO ARMY.MIL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.21.2016
    Date Posted: 12.21.2016 11:18
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46016
    Filename: 1612/DOD_103961924.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Sec. Def. Ash Carter
    Gavin Norris

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