Date Taken: 11.04.2025 Date Posted: 11.05.2025 23:07 Category: Greetings Video ID: 985965 VIRIN: 251105-A-KK913-5603 Filename: DOD_111370036 Length: 00:00:11 Location: CAMP ARIFJAN, KW Hometown: EAST KANSAS CITY, MISSOURI, US Hometown: EL PASO, TEXAS, US Hometown: KANSAS CITY, KANSAS, US Hometown: KANSAS CITY, MISSOURI, US Hometown: MANHATTAN, KANSAS, US Hometown: SAN ANTONIO, TEXAS, US

Video Analytics

Downloads: 0 High-Res. Downloads: 0

PUBLIC DOMAIN

This work, Master Sgt. Jessica Zollmann sends Veterans Day message from Overseas, by SGT Evan Anderson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.