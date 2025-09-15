Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    First Team tests loitering munition weapon system as part of Pegasus Charge

    FORT HOOD, TEXAS, UNITED STATES

    09.15.2025

    Video by Spc. David Dumas, Sgt. Jacob Nunnenkamp and Spc. Julian Winston

    1st Cavalry Division

    Capt. Jeffrey Weller, Multifunctional Reconnaissance Troop commander, assigned to 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, speaks on the Switchblade 600 weapon system on Fort Hood, Texas, Sept. 15, 2025. The Switchblade, a lethal unmanned loitering munition system, is undergoing its first tests at Fort Hood as the U.S. Army evaluates it for wider adoption going forward. Loitering munition training is part of 1st Cavalry Division's "Pegasus Charge" transforming in contact initiative. (U.S. Army video by David Dumas)

    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.15.2025
    Date Posted: 09.16.2025 19:43
    FORT HOOD, TEXAS, US

    TAGS

    First Team
    weapon system
    innovation
    Transformation in Contact
    Pegasus Charge
    1st Cavalry Division

