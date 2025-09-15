First Team tests loitering munition weapon system as part of Pegasus Charge

Capt. Jeffrey Weller, Multifunctional Reconnaissance Troop commander, assigned to 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, speaks on the Switchblade 600 weapon system on Fort Hood, Texas, Sept. 15, 2025. The Switchblade, a lethal unmanned loitering munition system, is undergoing its first tests at Fort Hood as the U.S. Army evaluates it for wider adoption going forward. Loitering munition training is part of 1st Cavalry Division's "Pegasus Charge" transforming in contact initiative. (U.S. Army video by David Dumas)
Date Taken:
|09.15.2025
Date Posted:
|09.16.2025 19:43
Location:
|FORT HOOD, TEXAS, US
