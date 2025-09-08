Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    U.S. Coast Guard Air Station Traverse City Rescues 1 on Lake Superior

    TRAVERSE CITY, MICHIGAN, UNITED STATES

    09.01.2025

    Video by Petty Officer 3rd Class Michael Lauofo 

    U.S. Coast Guard Great Lakes District

    Coast Guard Air Station Traverse City MH-60 Jayhawk helicopter crew rescues a person from a motor vessel on Lake Superior September 1, 2025. The crew responded after receiving a report of a member aboard the vessel falling, causing a medical emergency. (Courtesy video by Air Station Traverse City)

    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.01.2025
    Date Posted: 09.10.2025 15:10
    Category: B-Roll
    Video ID: 976412
    VIRIN: 250901-G-NB558-1001
    Filename: DOD_111283223
    Length: 00:01:04
    Location: TRAVERSE CITY, MICHIGAN, US

    PUBLIC DOMAIN  

    TAGS

    Sear and Rescue
    Air Station Traverse City
    Travers City Mich.
    USCG

