U.S. Coast Guard Air Station Traverse City Rescues 1 on Lake Superior

Coast Guard Air Station Traverse City MH-60 Jayhawk helicopter crew rescues a person from a motor vessel on Lake Superior September 1, 2025. The crew responded after receiving a report of a member aboard the vessel falling, causing a medical emergency. (Courtesy video by Air Station Traverse City)
|Date Taken:
|09.01.2025
|Date Posted:
|09.10.2025 15:10
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|976412
|VIRIN:
|250901-G-NB558-1001
|Filename:
|DOD_111283223
|Length:
|00:01:04
|Location:
|TRAVERSE CITY, MICHIGAN, US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
No keywords found.