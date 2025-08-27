Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Fort Carson Implements New Speeding Policy

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    FORT CARSON, COLORADO, UNITED STATES

    08.26.2025

    Video by John Switzer 

    Fort Carson Public Affairs Office

    FORT CARSON HAS IMPLEMENTED NEW REGULATIONS FOR SPEEDING ON THE MOUNTAIN POST. STARTING SEPTEMBER 1ST, EXCEEDING THE SPEED LIMIT COULD LEAD TO THE OFFENDER LOSING THEIR DRIVING PRIVILEGES.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.26.2025
    Date Posted: 08.28.2025 17:49
    Category: Video Productions
    Video ID: 975322
    VIRIN: 250826-O-UR003-7882
    Filename: DOD_111261354
    Length: 00:02:58
    Location: FORT CARSON, COLORADO, US

    Video Analytics

    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Fort Carson Implements New Speeding Policy, by John Switzer, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    Speeding
    Fort Carson
    Fort Carson Police
    military police
    School Zone Safety
    Military Traffic Police

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download