Fort Carson Implements New Speeding Policy

FORT CARSON HAS IMPLEMENTED NEW REGULATIONS FOR SPEEDING ON THE MOUNTAIN POST. STARTING SEPTEMBER 1ST, EXCEEDING THE SPEED LIMIT COULD LEAD TO THE OFFENDER LOSING THEIR DRIVING PRIVILEGES.
|Date Taken:
|08.26.2025
|Date Posted:
|08.28.2025 17:49
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|975322
|VIRIN:
|250826-O-UR003-7882
|Filename:
|DOD_111261354
|Length:
|00:02:58
|Location:
|FORT CARSON, COLORADO, US
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
