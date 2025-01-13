THIS WEEK WE ARE SPOTLIGHTING MARINES WHO PREPARE TO PROVIDE ASSISTANCE IN RESPONSE TO THE RECENT WILDFIRES IN CALIFORNIA. WE’LL ALSO GO TO JAPAN TO SEE A MILITARY EXERCISE WHERE MARINES ARE ENHANCING THIER ABILITY TO BREACH IN URBAN AREAS.
LAST WEEK, MARINES ON CAMP PENDLETON WITH 3RD MARINE AIRCRAFT WING PREPARED UH-1Y VENOM HELICOPTERS FOR SUPPORTIVE FIREFIGHTING EFFORTS IN SOUTHERN CALIFORNIA. THIS FORCE OF NEARLY 500 MARINES WERE ENTRUSTED WITH INSURING SAFE TRAVEL FOR CIVILIANS, FOOD DISTRIBUTION, SEARCH AND RESCUES, AND GENERAL SUPPORT OPERATIONS.
OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY LANCE CPL. CARLOS VENEGAS, CAPTURING MARINES WITH THE 31ST MARINE EXPEDITIONARY UNIT DETONATING EXPLOSIVE CHARGES DURING AN URBAN BREACHING RANGE.
EACH BREACHING SCENARIO IS DIFFERENT, REQUIRING MARINES TO THINK ON THEIR FEET AND BE ABLE TO ADAPT TO ANY SITUATION.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
|Date Taken:
|01.13.2025
|Date Posted:
|01.16.2025 14:39
|Category:
|Newscasts
|Video ID:
|949749
|VIRIN:
|250113-M-YS392-1003
|Filename:
|DOD_110771645
|Length:
|00:00:59
|Location:
|FORT GEORGE G. MEADE, US
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
This work, Marine Minute: 02-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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