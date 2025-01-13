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    Marine Minute: 02-25 (AUDIO)

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    FORT GEORGE G. MEADE, UNITED STATES

    01.13.2025

    Video by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    THIS WEEK WE ARE SPOTLIGHTING MARINES WHO PREPARE TO PROVIDE ASSISTANCE IN RESPONSE TO THE RECENT WILDFIRES IN CALIFORNIA. WE’LL ALSO GO TO JAPAN TO SEE A MILITARY EXERCISE WHERE MARINES ARE ENHANCING THIER ABILITY TO BREACH IN URBAN AREAS.

    LAST WEEK, MARINES ON CAMP PENDLETON WITH 3RD MARINE AIRCRAFT WING PREPARED UH-1Y VENOM HELICOPTERS FOR SUPPORTIVE FIREFIGHTING EFFORTS IN SOUTHERN CALIFORNIA. THIS FORCE OF NEARLY 500 MARINES WERE ENTRUSTED WITH INSURING SAFE TRAVEL FOR CIVILIANS, FOOD DISTRIBUTION, SEARCH AND RESCUES, AND GENERAL SUPPORT OPERATIONS.

    OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY LANCE CPL. CARLOS VENEGAS, CAPTURING MARINES WITH THE 31ST MARINE EXPEDITIONARY UNIT DETONATING EXPLOSIVE CHARGES DURING AN URBAN BREACHING RANGE.

    EACH BREACHING SCENARIO IS DIFFERENT, REQUIRING MARINES TO THINK ON THEIR FEET AND BE ABLE TO ADAPT TO ANY SITUATION.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.

    SEMPER FIDELIS!

    VIDEO INFO

    Date Taken: 01.13.2025
    Date Posted: 01.16.2025 14:39
    Category: Newscasts
    Video ID: 949749
    VIRIN: 250113-M-YS392-1003
    Filename: DOD_110771645
    Length: 00:00:59
    Location: FORT GEORGE G. MEADE, US

    Video Analytics

    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 02-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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