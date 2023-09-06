Інструктори НАТО навчають українських морських піхотинців

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Вдень і вночі, інструктори НАТО навчали українських морпіхів. Відео люб’язно надано Міністерством оборони Великої Британії – © авторське право Британської корони

Synopsis

Майже тисяча українських морпіхів повертаються в Україну після проходження підготовки, яку проводили інструктори НАТО з Нідерландів, Норвегії і Великої Британії. Протягом шести місяців вони опановували навички і тактику амфібійних операцій, відпрацьовуючи висадку морського десанту, вдень і вночі, у різних точках на території Великої Британії. Це перший подібний курс, який проводиться Корпусом Королівської морської піхоти Великої Британії на запит України. Ця програма підготовки є складовою зобов’язання держав–членів Альянсу підтримати Україну у реалізації її права на самооборону перед обличчям неспровокованої загарбницької війни, розв’язаної Росією, як закріплено у Статуті ООН.

Transcript

--TEXT ON SCREEN--



Вирушили на світанку

ці українські морпіхи



десантуються на берег

у Великій Британії





Майже тисяча

українських морпіхів

повернулися додому



після

шестимісячного

навчання

інструкторами НАТО



у рамках

першої програми

амфібійної підготовки,



яку провели Корпус Королівської морської піхоти Великої Британії

й інструктори з Нідерландів і Норвегії



Попереду –

нові тренування

Music

Activated - Edgard Jaude

Usage rights

Цей матеріал є власністю Міністерства оборони Великої Британії і захищений авторським правом Британської корони 2023 р. Репродукція цього відео є обмеженою. Будь ласка, ознайомтесь з правами користування тут.