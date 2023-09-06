Інструктори НАТО навчають українських морських піхотинців

Вдень і вночі, інструктори НАТО навчали українських морпіхів. Відео люб’язно надано Міністерством оборони Великої Британії – © авторське право Британської корони
Synopsis
Майже тисяча українських морпіхів повертаються в Україну після проходження підготовки, яку проводили інструктори НАТО з Нідерландів, Норвегії і Великої Британії. Протягом шести місяців вони опановували навички і тактику амфібійних операцій, відпрацьовуючи висадку морського десанту, вдень і вночі, у різних точках на території Великої Британії. Це перший подібний курс, який проводиться Корпусом Королівської морської піхоти Великої Британії на запит України. Ця програма підготовки є складовою зобов’язання держав–членів Альянсу підтримати Україну у реалізації її права на самооборону перед обличчям неспровокованої загарбницької війни, розв’язаної Росією, як закріплено у Статуті ООН.
Transcript
--TEXT ON SCREEN--
Вирушили на світанку
ці українські морпіхи
десантуються на берег
у Великій Британії
Майже тисяча
українських морпіхів
повернулися додому
після
шестимісячного
навчання
інструкторами НАТО
у рамках
першої програми
амфібійної підготовки,
яку провели Корпус Королівської морської піхоти Великої Британії
й інструктори з Нідерландів і Норвегії
Попереду –
нові тренування
Music
Activated - Edgard Jaude
Usage rights
Цей матеріал є власністю Міністерства оборони Великої Британії і захищений авторським правом Британської корони 2023 р. Репродукція цього відео є обмеженою. Будь ласка, ознайомтесь з правами користування тут.
|Date Taken:
|06.09.2023
|Date Posted:
|09.08.2023 09:35
|Category:
|Package
|Video ID:
|896367
|VIRIN:
|230906-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109870458
|Length:
|00:00:43
|Language:
|Ukrainian
|Location:
|(UNDISCLOSED LOCATION)
|Downloads:
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|High-Res. Downloads:
|0
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