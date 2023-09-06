Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Інструктори НАТО навчають українських морських піхотинців

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    (UNDISCLOSED LOCATION)

    06.09.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Вдень і вночі, інструктори НАТО навчали українських морпіхів. Відео люб’язно надано Міністерством оборони Великої Британії – © авторське право Британської корони
    Synopsis
    Майже тисяча українських морпіхів повертаються в Україну після проходження підготовки, яку проводили інструктори НАТО з Нідерландів, Норвегії і Великої Британії. Протягом шести місяців вони опановували навички і тактику амфібійних операцій, відпрацьовуючи висадку морського десанту, вдень і вночі, у різних точках на території Великої Британії. Це перший подібний курс, який проводиться Корпусом Королівської морської піхоти Великої Британії на запит України. Ця програма підготовки є складовою зобов’язання держав–членів Альянсу підтримати Україну у реалізації її права на самооборону перед обличчям неспровокованої загарбницької війни, розв’язаної Росією, як закріплено у Статуті ООН.
    Transcript
    --TEXT ON SCREEN--

    Вирушили на світанку
    ці українські морпіхи

    десантуються на берег
    у Великій Британії


    Майже тисяча
    українських морпіхів
    повернулися додому

    після
    шестимісячного
    навчання
    інструкторами НАТО

    у рамках
    першої програми
    амфібійної підготовки,

    яку провели Корпус Королівської морської піхоти Великої Британії
    й інструктори з Нідерландів і Норвегії

    Попереду –
    нові тренування
    Music
    Activated - Edgard Jaude
    Usage rights
    Цей матеріал є власністю Міністерства оборони Великої Британії і захищений авторським правом Британської корони 2023 р. Репродукція цього відео є обмеженою. Будь ласка, ознайомтесь з правами користування тут.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.09.2023
    Date Posted: 09.08.2023 09:35
    Category: Package
    Video ID: 896367
    VIRIN: 230906-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109870458
    Length: 00:00:43
    Language: Ukrainian
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    Copyright Information

    Asset contains copyrighted material
    Portions of the asset are subject to restrictions under U.S. copyright law and are not licensed for distribution. Please contact us for details.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    exercise
    Ukrainian
    natochannel

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT