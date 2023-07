Члены и партнеры НАТО оснащают и обучают армию Украины

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Члены и партнеры НАТО оснащают и обучают украинских военных, чтобы помочь Украине защититься от полномасштабного вторжения России.

Члены и партнеры НАТО оснащают и обучают украинских военнослужащих применению средств ПВО, танков, артиллерии и ракет большой дальности, помогая им защищать свою страну и деоккупировать захваченные земли.

Курсы и техника призваны помочь Украине отстоять свое право на самооборону от полномасштабного вторжения России, закрепленное в Уставе ООН.

НАТО солидарна с народом Украины и его законным, демократически избранным президентом, парламентом и правительством. НАТО будет неизменно поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод.

