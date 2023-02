Спустя год после начала российского вторжения поддержка Украины со стороны НАТО остается сильной

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Synopsis

Когда Россия начала свое жестокое, неспровоцированное вторжение в Украину, страны НАТО решительно поддержали Украину. Год спустя наша поддержка сильна как никогда, а помощь стран НАТО способствует успехам на полях сражений по всей Украине.

В то время как НАТО напрямую предоставляет нелетальную и гуманитарную помощь, отдельные государства-члены предоставляют отважным украинским защитникам необходимую им для защиты своей родины военную технику: вооружения, боеприпасы, боевые машины пехоты и танки. Кремль не проявляет никаких признаков прекращения своей бессмысленной войны, поэтому страны НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Transcript

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО



«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ОТВАЖНЫЕ УКРАИНЦЫ СРАЖАЮТСЯ ЗА СВОИ ЖИЗНИ,



СВОЮ РОДИНУ



И СВОЮ СВОБОДУ,



ГЕРОИЧЕСКИ ДАВАЯ ОТПОР ВТОРГШИМСЯ СИЛАМ РОССИИ.



НО ЦЕЛИ ПУТИНА НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.



РОССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОБИЛИЗОВАЛА СОТНИ ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ



И ПОЛУЧАЕТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ОТ ИРАНА И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ.



СТРАНЫ НАТО ОКАЗЫВАЮТ УКРАИНЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ ПОДДЕРЖКУ,



ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЕЙ ДАТЬ ОТПОР РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ,



ЧТОБЫ ОНА ОДЕРЖАЛА ВЕРХ В КАЧЕСТВЕ СУВЕРЕННОГО, НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА



Usage rights

This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes. This video contains Thomson Reuters copyrighted library material licensed by NATO, and cannot be used as part of a new production without consent of the copyright holder. Please contact Thomson Reuters to clear this material.