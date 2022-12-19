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    НАТО в 2022 году: взгляд назад

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    BELGIUM

    12.19.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis

    В 2022 году мы столкнулись с самой серьезной ситуацией в области безопасности за последние десятилетия. Неспровоцированное вторжение России в Украину угрожало и продолжает угрожать евроатлантическому миру и безопасности. Столкнувшись с этой новой реальностью, НАТО оставалась сильной. Мы укрепили нашу коллективную оборону сформировав четыре новые многонациональные боевые группы, в результате чего общее число боевых групп НАТО, обороняющих нашу территорию от Балтийского до Черного морей, достигло восьми. Мы пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО, укрепили узы, связывающие Европу и Северную Америку, и углубили отношения с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяющими те же ценности свободы, демократии и прав человека. Кроме того, в 2022 году НАТО приняла новую Стратегическую концепцию, определяющую неизменную цель НАТО и ее основополагающие задачи в области безопасности, а также готовящую Североатлантический союз к более эффективному противодействию угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня.
    Transcript

    В 2022 ГОДУ НАТО СОХРАНЯЛА ЕДИНСТВО

    МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ УКРАИНУ В ЕЕ МУЖЕСТВЕННОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

    МЫ ОСТАВАЛИСЬ СИЛЬНЫМИ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ НАШУ ТЕРРИТОРИЮ
    И НАШИХ ГРАЖДАН,
    ИМЕЯ БОЛЬШЕ ВОЙСК НА СУШЕ,
    БОЛЬШЕ САМОЛЕТОВ В НЕБЕ И
    БОЛЬШЕ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ.

    МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ НАШИХ СОЮЗНИКОВ,

    РАЗРАБАТЫВАЯ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ,
    ОПРЕДЕЛЯЯ ПРИОРИТЕТЫ НАТО НА СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
    И РЕШИТЕЛЬНО РЕАГИРУЯ
    НА НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ.

    МЫ ДЕРЖАЛИ НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ,


    ПРИГЛАСИЛИ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕМУ СОЮЗУ

    И УГЛУБИЛИ НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

    С ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ.

    МЫ ВЫСТУПАЛИ ЗА СВОБОДУ,
    ЗА ЕДИНСТВО
    И ЗА ЗАЩИТУ МИЛЛИАРДА НАШИХ ГРАЖДАН,
    И МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВЫСТУПАТЬ ЗА ЭТО,
    СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ.

    Это видео содержит материалы Getty Images, ее партнеров третьих сторон и их авторов, защищенные авторскими правами, на использование которых у НАТО есть разрешение. Они не могут быть использованы для новой программы без согласия Getty Images. Для любого их использования просьба связаться с Getty Images: service.gi.bnl@gettyimages.com
    Это видео содержит фильмотечный материал, принадлежащий Thomson Reuters, на использование которого у НАТО есть лицензия, и который нельзя использовать при создании новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала обращайтесь в Thomson Reuters.

    Usage rights
    В данном видео использованы фильмотечные материалы Getty Images и ее авторов, а также партнеров третьих сторон, защищенные авторским правом, на использование которых у НАТО имеется разрешение. Они не могут быть использованы в рамках новой программы без согласия Getty Images. По вопросам прав и/или использования материалов, охраняемых авторским правом Getty Images и ее партнеров третьих сторон обращайтесь в службу Getty Images - Бенелюкс service.gi.bnl@gettyimages.com
    Это видео содержит фильмотечный материал, принадлежащий Thomson Reuters, на использование которого у НАТО есть лицензия, и который нельзя использовать при создании новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала обращайтесь в Thomson Reuters.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 12.19.2022
    Date Posted: 12.20.2022 05:11
    Category: Package
    Video ID: 869040
    VIRIN: 221219-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109381529
    Length: 00:01:22
    Location: BE

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    TAGS

    Russian
    Natochannel
    NATO 2022 Strategic concept

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