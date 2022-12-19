НАТО в 2022 году: взгляд назад

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Synopsis



В 2022 году мы столкнулись с самой серьезной ситуацией в области безопасности за последние десятилетия. Неспровоцированное вторжение России в Украину угрожало и продолжает угрожать евроатлантическому миру и безопасности. Столкнувшись с этой новой реальностью, НАТО оставалась сильной. Мы укрепили нашу коллективную оборону сформировав четыре новые многонациональные боевые группы, в результате чего общее число боевых групп НАТО, обороняющих нашу территорию от Балтийского до Черного морей, достигло восьми. Мы пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО, укрепили узы, связывающие Европу и Северную Америку, и углубили отношения с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяющими те же ценности свободы, демократии и прав человека. Кроме того, в 2022 году НАТО приняла новую Стратегическую концепцию, определяющую неизменную цель НАТО и ее основополагающие задачи в области безопасности, а также готовящую Североатлантический союз к более эффективному противодействию угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня.

Transcript



В 2022 ГОДУ НАТО СОХРАНЯЛА ЕДИНСТВО



МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ УКРАИНУ В ЕЕ МУЖЕСТВЕННОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ



МЫ ОСТАВАЛИСЬ СИЛЬНЫМИ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ НАШУ ТЕРРИТОРИЮ

И НАШИХ ГРАЖДАН,

ИМЕЯ БОЛЬШЕ ВОЙСК НА СУШЕ,

БОЛЬШЕ САМОЛЕТОВ В НЕБЕ И

БОЛЬШЕ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ.



МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ НАШИХ СОЮЗНИКОВ,



РАЗРАБАТЫВАЯ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ,

ОПРЕДЕЛЯЯ ПРИОРИТЕТЫ НАТО НА СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

И РЕШИТЕЛЬНО РЕАГИРУЯ

НА НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ.



МЫ ДЕРЖАЛИ НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ,





ПРИГЛАСИЛИ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕМУ СОЮЗУ



И УГЛУБИЛИ НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



С ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ.



МЫ ВЫСТУПАЛИ ЗА СВОБОДУ,

ЗА ЕДИНСТВО

И ЗА ЗАЩИТУ МИЛЛИАРДА НАШИХ ГРАЖДАН,

И МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВЫСТУПАТЬ ЗА ЭТО,

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ.



Это видео содержит материалы Getty Images, ее партнеров третьих сторон и их авторов, защищенные авторскими правами, на использование которых у НАТО есть разрешение. Они не могут быть использованы для новой программы без согласия Getty Images. Для любого их использования просьба связаться с Getty Images: service.gi.bnl@gettyimages.com

Это видео содержит фильмотечный материал, принадлежащий Thomson Reuters, на использование которого у НАТО есть лицензия, и который нельзя использовать при создании новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала обращайтесь в Thomson Reuters.



Usage rights

В данном видео использованы фильмотечные материалы Getty Images и ее авторов, а также партнеров третьих сторон, защищенные авторским правом, на использование которых у НАТО имеется разрешение. Они не могут быть использованы в рамках новой программы без согласия Getty Images. По вопросам прав и/или использования материалов, охраняемых авторским правом Getty Images и ее партнеров третьих сторон обращайтесь в службу Getty Images - Бенелюкс service.gi.bnl@gettyimages.com

Это видео содержит фильмотечный материал, принадлежащий Thomson Reuters, на использование которого у НАТО есть лицензия, и который нельзя использовать при создании новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала обращайтесь в Thomson Reuters.