НАТО в 2022 году: взгляд назад

Synopsis
В 2022 году мы столкнулись с самой серьезной ситуацией в области безопасности за последние десятилетия. Неспровоцированное вторжение России в Украину угрожало и продолжает угрожать евроатлантическому миру и безопасности. Столкнувшись с этой новой реальностью, НАТО оставалась сильной. Мы укрепили нашу коллективную оборону сформировав четыре новые многонациональные боевые группы, в результате чего общее число боевых групп НАТО, обороняющих нашу территорию от Балтийского до Черного морей, достигло восьми. Мы пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО, укрепили узы, связывающие Европу и Северную Америку, и углубили отношения с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяющими те же ценности свободы, демократии и прав человека. Кроме того, в 2022 году НАТО приняла новую Стратегическую концепцию, определяющую неизменную цель НАТО и ее основополагающие задачи в области безопасности, а также готовящую Североатлантический союз к более эффективному противодействию угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня.
Transcript
В 2022 ГОДУ НАТО СОХРАНЯЛА ЕДИНСТВО
МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ УКРАИНУ В ЕЕ МУЖЕСТВЕННОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ
МЫ ОСТАВАЛИСЬ СИЛЬНЫМИ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ НАШУ ТЕРРИТОРИЮ
И НАШИХ ГРАЖДАН,
ИМЕЯ БОЛЬШЕ ВОЙСК НА СУШЕ,
БОЛЬШЕ САМОЛЕТОВ В НЕБЕ И
БОЛЬШЕ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ.
МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ НАШИХ СОЮЗНИКОВ,
РАЗРАБАТЫВАЯ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ,
ОПРЕДЕЛЯЯ ПРИОРИТЕТЫ НАТО НА СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
И РЕШИТЕЛЬНО РЕАГИРУЯ
НА НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ.
МЫ ДЕРЖАЛИ НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ,
ПРИГЛАСИЛИ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕМУ СОЮЗУ
И УГЛУБИЛИ НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ.
МЫ ВЫСТУПАЛИ ЗА СВОБОДУ,
ЗА ЕДИНСТВО
И ЗА ЗАЩИТУ МИЛЛИАРДА НАШИХ ГРАЖДАН,
И МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВЫСТУПАТЬ ЗА ЭТО,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ.
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В данном видео использованы фильмотечные материалы Getty Images и ее авторов, а также партнеров третьих сторон, защищенные авторским правом, на использование которых у НАТО имеется разрешение. Они не могут быть использованы в рамках новой программы без согласия Getty Images. По вопросам прав и/или использования материалов, охраняемых авторским правом Getty Images и ее партнеров третьих сторон обращайтесь в службу Getty Images - Бенелюкс service.gi.bnl@gettyimages.com
Это видео содержит фильмотечный материал, принадлежащий Thomson Reuters, на использование которого у НАТО есть лицензия, и который нельзя использовать при создании новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала обращайтесь в Thomson Reuters.
|Date Taken:
|12.19.2022
|Date Posted:
|12.20.2022 05:11
|Category:
|Package
|Video ID:
|869040
|VIRIN:
|221219-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109381529
|Length:
|00:01:22
|Location:
|BE
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
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