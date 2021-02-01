Силы специального назначения Румынии в действии

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Силы специального назначения Румынии воплощают в жизнь девиз, популярный среди военнослужащих элитных войск Североатлантического союза: «Качество важнее количества».

Несмотря на небольшой численный состав, эти бойцы спецназа способны совершать рейды по воздуху, суше и морю, используя свои навыки и способность к скрытным действиям, чтобы застать противника врасплох. Румынский спецназ сотрудничает с НАТО с 2003 года, еще до вступления Румынии в Североатлантический союз в марте 2004 года. За эти годы данное подразделение румынских элитных войск было развернуто для участия в миссиях НАТО в Афганистане и Косово вместе со странами-членами и партнерами НАТО.

В последнее время румынские бойцы делают все, чтобы находиться на острие тактического мастерства. Они нередко участвуют в учениях со своими союзниками по НАТО, что позволяет им обмениваться тактическими приемами с коллегами из разных стран. В этом видео мы наблюдаем румынских спецназовцев в действии. Если НАТО привлечет их, элитные войска Румынии будут готовы выполнить любую миссию, сопряженную с высоким риском.



TRANSCRIPT (AUDIO AND TEXT ON SCREEN)



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ—



ОФИЦЕР

Силы специального назначения Румынии



«Наша мощь обусловлена человеческими качествами и силой нашей команды. Так как мы отбираем отдельных людей, но создаем команды».





—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ЭТО ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА РУМЫНИИ



ОНИ ПРОВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ



И ТРЕНИРУЮТСЯ СО СВОИМИ СОЮЗНИКАМИ ПО НАТО





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ—



НЕНАЗВАННЫЙ РУМЫНСКИЙ ОФИЦЕР

Силы специального назначения Румынии



«Военнослужащие румынского спецназа способны выполнять разнообразные миссии, связанные с высоким риском».



Нам важно знать, как действуют подразделения спецназа в других странах-членах или странах-партнерах».



—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ МИССИИ НАТО В АФГАНИСТАНЕ И КОСОВО



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ—



НЕНАЗВАННЫЙ РУМЫНСКИЙ ОФИЦЕР

Силы специального назначения Румынии



«Важно знать друг друга, планировать и выполнять конкретные миссии специального назначения вместе, с целью обеспечения региональной безопасности и коллективной обороны».