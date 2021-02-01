Силы специального назначения Румынии в действии

Силы специального назначения Румынии воплощают в жизнь девиз, популярный среди военнослужащих элитных войск Североатлантического союза: «Качество важнее количества».
Несмотря на небольшой численный состав, эти бойцы спецназа способны совершать рейды по воздуху, суше и морю, используя свои навыки и способность к скрытным действиям, чтобы застать противника врасплох. Румынский спецназ сотрудничает с НАТО с 2003 года, еще до вступления Румынии в Североатлантический союз в марте 2004 года. За эти годы данное подразделение румынских элитных войск было развернуто для участия в миссиях НАТО в Афганистане и Косово вместе со странами-членами и партнерами НАТО.
В последнее время румынские бойцы делают все, чтобы находиться на острие тактического мастерства. Они нередко участвуют в учениях со своими союзниками по НАТО, что позволяет им обмениваться тактическими приемами с коллегами из разных стран. В этом видео мы наблюдаем румынских спецназовцев в действии. Если НАТО привлечет их, элитные войска Румынии будут готовы выполнить любую миссию, сопряженную с высоким риском.
TRANSCRIPT (AUDIO AND TEXT ON SCREEN)
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ—
ОФИЦЕР
Силы специального назначения Румынии
«Наша мощь обусловлена человеческими качествами и силой нашей команды. Так как мы отбираем отдельных людей, но создаем команды».
—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
ЭТО ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА РУМЫНИИ
ОНИ ПРОВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
И ТРЕНИРУЮТСЯ СО СВОИМИ СОЮЗНИКАМИ ПО НАТО
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ—
НЕНАЗВАННЫЙ РУМЫНСКИЙ ОФИЦЕР
Силы специального назначения Румынии
«Военнослужащие румынского спецназа способны выполнять разнообразные миссии, связанные с высоким риском».
Нам важно знать, как действуют подразделения спецназа в других странах-членах или странах-партнерах».
—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ МИССИИ НАТО В АФГАНИСТАНЕ И КОСОВО
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ—
НЕНАЗВАННЫЙ РУМЫНСКИЙ ОФИЦЕР
Силы специального назначения Румынии
«Важно знать друг друга, планировать и выполнять конкретные миссии специального назначения вместе, с целью обеспечения региональной безопасности и коллективной обороны».
|Date Taken:
|01.02.2021
|Date Posted:
|09.27.2022 06:03
|Category:
|Package
|Video ID:
|858731
|VIRIN:
|220927-O-D0483-1001
|PIN:
|2002
|Filename:
|DOD_109239625
|Length:
|00:01:07
|Language:
|Russian
|Location:
|DE
|Downloads:
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|High-Res. Downloads:
|1
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