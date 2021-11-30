Контртеррористический курс обучения по сбору доказательств на поле боя

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/857402" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

Что имеет решающее значение для противодействия терроризму? Сбор на поле боя информации и материалов, которые могут быть использованы в качестве доказательств. НАТО проводит курс обучения таким навыкам для партнеров в Виченце, Италия.

Synopsis



После совершения террористического акта крайне важно собрать и проанализировать любую информацию и материалы, оставшиеся на месте теракта. Это могут быть мобильные телефоны, фото, отпечатки пальцев и ДНК. Все это именуется «доказательствами, собранными на поле боя», и они могут помочь предотвратить подобные теракты в будущем.

НАТО обучает полицейских и военнослужащих из стран-партнеров в Африке, регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке основным навыкам сбора таких доказательств, чтобы предоставить им базовые инструменты для борьбы с терроризмом.

Курс обучения был организован Центром передового опыта НАТО по деятельности полиции с целью обеспечения стабильности в Виченце, Италия, и финансировался Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США. В курсе приняли участие представители стран-партнеров НАТО - Алжира, Бахрейна, Иордании и Туниса.

Transcript



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -



ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА



КРАЙНЕ ВАЖНО БЫСТРО СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОСТАВШУЮСЯ НА МЕСТЕ



ЭТО МОЖЕТ СЫГРАТЬ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НОВЫХ ТЕРАКТОВ



ЭТИ ПРЕДМЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, СОБРАННЫЕ НА ПОЛЕ БОЯ



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -



ГРАФИКА ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка



«Мобильные телефоны, документы, компьютеры, ДНК, отпечатки пальцев, - все это - доказательства, собранные на поле боя».



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

ИХ СБОР МОЖЕТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ



ЛИЧНОСТЬ И НАМЕРЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ



ВСТАВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка



«У вас есть десять секунд, чтобы найти спрятанную флэшку. Она может находиться вблизи взрывного устройства. Если вы ее не найдете, произойдет взрыв, который убьет вашего товарища».



НАТО ОБУЧАЕТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ



БАЗОВЫМ НАВЫКАМ



ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ



И СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ



ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН-ПАРТНЕРОВ ИЗ АФРИКИ, РЕГИОНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА



ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЕТСЯ ИХ СПОСОБНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ ТЕРРОРИСТОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка

«Эти доказательства, собранные на поле боя, крайне важны с точки зрения разведки. Они помогают нам находить последующие объекты для террористов и разрабатывать другие разведматериалы.



Мы не только стремимся получить пользу для разведки. Мы хотим также иметь возможность изолировать этих людей, чтобы они не создавали больше проблем в будущем».



Usage rights

This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes. Contains stock footage purchased from Pond5.com