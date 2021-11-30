Контртеррористический курс обучения по сбору доказательств на поле боя

Что имеет решающее значение для противодействия терроризму? Сбор на поле боя информации и материалов, которые могут быть использованы в качестве доказательств. НАТО проводит курс обучения таким навыкам для партнеров в Виченце, Италия.
Synopsis
После совершения террористического акта крайне важно собрать и проанализировать любую информацию и материалы, оставшиеся на месте теракта. Это могут быть мобильные телефоны, фото, отпечатки пальцев и ДНК. Все это именуется «доказательствами, собранными на поле боя», и они могут помочь предотвратить подобные теракты в будущем.
НАТО обучает полицейских и военнослужащих из стран-партнеров в Африке, регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке основным навыкам сбора таких доказательств, чтобы предоставить им базовые инструменты для борьбы с терроризмом.
Курс обучения был организован Центром передового опыта НАТО по деятельности полиции с целью обеспечения стабильности в Виченце, Италия, и финансировался Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США. В курсе приняли участие представители стран-партнеров НАТО - Алжира, Бахрейна, Иордании и Туниса.
Transcript
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА
КРАЙНЕ ВАЖНО БЫСТРО СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОСТАВШУЮСЯ НА МЕСТЕ
ЭТО МОЖЕТ СЫГРАТЬ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НОВЫХ ТЕРАКТОВ
ЭТИ ПРЕДМЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, СОБРАННЫЕ НА ПОЛЕ БОЯ
ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -
ГРАФИКА ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка
«Мобильные телефоны, документы, компьютеры, ДНК, отпечатки пальцев, - все это - доказательства, собранные на поле боя».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
ИХ СБОР МОЖЕТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ
ЛИЧНОСТЬ И НАМЕРЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ
ВСТАВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка
«У вас есть десять секунд, чтобы найти спрятанную флэшку. Она может находиться вблизи взрывного устройства. Если вы ее не найдете, произойдет взрыв, который убьет вашего товарища».
НАТО ОБУЧАЕТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
БАЗОВЫМ НАВЫКАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
И СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ
ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН-ПАРТНЕРОВ ИЗ АФРИКИ, РЕГИОНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЕТСЯ ИХ СПОСОБНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ ТЕРРОРИСТОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -
ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка
«Эти доказательства, собранные на поле боя, крайне важны с точки зрения разведки. Они помогают нам находить последующие объекты для террористов и разрабатывать другие разведматериалы.
Мы не только стремимся получить пользу для разведки. Мы хотим также иметь возможность изолировать этих людей, чтобы они не создавали больше проблем в будущем».
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|Date Taken:
|11.30.2021
|Date Posted:
|09.15.2022 09:21
|Category:
|Package
|Video ID:
|857402
|VIRIN:
|220915-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109218366
|Length:
|00:01:24
|Location:
|IT
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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