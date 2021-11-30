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    Контртеррористический курс обучения по сбору доказательств на поле боя

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    ITALY

    11.30.2021

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Что имеет решающее значение для противодействия терроризму? Сбор на поле боя информации и материалов, которые могут быть использованы в качестве доказательств. НАТО проводит курс обучения таким навыкам для партнеров в Виченце, Италия.
    Synopsis

    После совершения террористического акта крайне важно собрать и проанализировать любую информацию и материалы, оставшиеся на месте теракта. Это могут быть мобильные телефоны, фото, отпечатки пальцев и ДНК. Все это именуется «доказательствами, собранными на поле боя», и они могут помочь предотвратить подобные теракты в будущем.
    НАТО обучает полицейских и военнослужащих из стран-партнеров в Африке, регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке основным навыкам сбора таких доказательств, чтобы предоставить им базовые инструменты для борьбы с терроризмом.
    Курс обучения был организован Центром передового опыта НАТО по деятельности полиции с целью обеспечения стабильности в Виченце, Италия, и финансировался Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США. В курсе приняли участие представители стран-партнеров НАТО - Алжира, Бахрейна, Иордании и Туниса.
    Transcript

    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

    ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

    КРАЙНЕ ВАЖНО БЫСТРО СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОСТАВШУЮСЯ НА МЕСТЕ

    ЭТО МОЖЕТ СЫГРАТЬ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НОВЫХ ТЕРАКТОВ

    ЭТИ ПРЕДМЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, СОБРАННЫЕ НА ПОЛЕ БОЯ

    ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

    ГРАФИКА ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка

    «Мобильные телефоны, документы, компьютеры, ДНК, отпечатки пальцев, - все это - доказательства, собранные на поле боя».

    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    ИХ СБОР МОЖЕТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ

    ЛИЧНОСТЬ И НАМЕРЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ

    ВСТАВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка

    «У вас есть десять секунд, чтобы найти спрятанную флэшку. Она может находиться вблизи взрывного устройства. Если вы ее не найдете, произойдет взрыв, который убьет вашего товарища».

    НАТО ОБУЧАЕТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

    БАЗОВЫМ НАВЫКАМ

    ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

    И СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ

    ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН-ПАРТНЕРОВ ИЗ АФРИКИ, РЕГИОНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

    ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЕТСЯ ИХ СПОСОБНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ ТЕРРОРИСТОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -
    ДЖЕЙМС СПЕНКЛИ, эксперт по цифровой криминалистике, Южно-Европейская оперативная группа СВ США - Африка
    «Эти доказательства, собранные на поле боя, крайне важны с точки зрения разведки. Они помогают нам находить последующие объекты для террористов и разрабатывать другие разведматериалы.

    Мы не только стремимся получить пользу для разведки. Мы хотим также иметь возможность изолировать этих людей, чтобы они не создавали больше проблем в будущем».

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    This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes. Contains stock footage purchased from Pond5.com

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 11.30.2021
    Date Posted: 09.15.2022 09:21
    Category: Package
    Video ID: 857402
    VIRIN: 220915-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109218366
    Length: 00:01:24
    Location: IT

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