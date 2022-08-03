Создание многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии

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Что нужно, чтобы создать боевую группу? Взаимоотношения, доверие и интенсивная работа. Присоединяйтесь к СВ Болгарии и США в процессе формирования новой многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии.

Synopsis



Сухопутные войска (СВ) Болгарии и США интенсивно работают над созданием новой многонациональной боевой группы НАТО.

После жестокого вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны НАТО договорились усилить существующие боевые группы НАТО в странах Балтии и Польше, а также создать четыре новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии для усиления сдерживания и обороны членов Североатлантического союза. В Болгарии группа советников из 4-й бригады содействия силам безопасности СВ США помогает в создании новой многонациональной боевой группы. Опираясь на многолетний опыт, они работают вместе с болгарским 42-м механизированным батальоном и ротой пехоты из тактической группы 3-й бронетанковой бригады СВ США над созданием постоянно действующих инструкций боевой группы. В ходе ежегодных учений «Платинум лайон 2022», проводимых под руководством Болгарии, военнослужащие получили возможность протестировать свою способность работать вместе над осуществлением совместной операции на уровне батальона. В учениях также участвовали пехотинцы из Королевского ирландского полка британских СВ.

По словам военнослужащих бригады содействия силам безопасности, взаимоотношения и доверие играют ключевую роль в создании боевой группы, особенно в то время, когда условия безопасности в Европе изменились из-за войны на континенте.

В октябре СВ Италии примут на себя командование боевой группой НАТО в качестве рамочной страны. Албания и Соединенные Штаты предоставят свои контингенты, и ожидается, что к ним присоединятся другие страны.

Transcript



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ



СТ. СЕРЖАНТ ДЭВИД ДЖОНС

4-я бригада содействия силам безопасности СВ США



«Что нужно, чтобы создать новую боевую группу?



Взаимоотношения играют абсолютно неоценимую роль. Прежде чем начать осмысленное продвижение вперед, необходимо укрепить доверие.





ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -



СОЗДАНИЕ БОЕВОЙ ГРУППЫ НАТО



В БОЛГАРИИ



ПОСЛЕ ЖЕСТОКОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ



НАТО РЕШИЛА СФОРМИРОВАТЬ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ БОЕВЫЕ ГРУППЫ



ПО МЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ БОЕВОЙ ГРУППЫ В БОЛГАРИИ СОВЕТНИКИ СВ США ПОМОГАЮТ УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕХА







ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ



СТ. СЕРЖАНТ ДЭВИД ДЖОНС

4-я бригада содействия силам безопасности СВ США



«Я консультировал по всем вопросам, начиная от операций и заканчивая базовой тактикой пехотинцев.



Одна из тем, над которыми мы работали с болгарами, - это постоянно действующие инструкции боевой группы. Это гарантирует, что все подчиненные роты из множества разных стран могут действовать сплоченно во имя общего дела. Это формирует идентичность боевой группы».



СТ. СЕРЖАНТ КОРТНИ ФОСТЕР

4-я бригада содействия силам безопасности СВ США



«Это был чрезвычайно ценный опыт. Болгарские СВ очень доброжелательно отнеслись ко мне и всей моей группе, и за последние несколько месяцев мы смогли очень быстро добиться сплоченности и прекрасно работаем вместе».



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ



ПОДПОЛК. ВЕЛИН КЕХАЙОВ

42-й механизированный батальон СВ Болгарии



«Как известно, Болгария расположена на противоположном берегу Черного моря, то есть, очень близко к Украине, где происходит конфликт. Поэтому наибольшая польза от создания боевой группы в том, что, усиливая оборонный потенциал НАТО на востоке, она способствует его усилению как в нашей стране, так и в регионе в целом».



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ



СТ. СЕРЖАНТ КОРТНИ ФОСТЕР

4-я бригада содействия силам безопасности СВ США



«Мы все знаем, что хочет каждый, и когда мы устанавливаем взаимопонимание и доверие, нам не обязательно говорить на одном языке. Нам не нужно иметь одинаковые знания и опыт, делать что-либо одинаково, потому что в конечном итоге все мы работаем над достижением единой цели».



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