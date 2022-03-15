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Хорошо защищает глаза или согревает ноги? Знаменитый берет французских горных стрелков - не только стильный головной убор.

Synopsis



Французские альпийские стрелки - горно-стрелковые части СВ Франции (по-английски - ‘Alpine Hunters’) - носят оригинальный головной убор - берет внушительных размеров, которые они называют la tarte или ‘пирог.’

В этом видео лейтенант Клеман из подразделения 27-й горнопехотной бригады расскажет о различных способах использования la tarte, начиная с согрева ног и заканчивая защитой глаз от солнца. Клеман и его сослуживцы - горные пехотинцы - дислоцировались в Рену, Норвегия на учения «Бриллиант джамп-2022, на котором проверялись навыки компонента повышенной готовности Сил реагирования НАТО.

После незаконного вторжения России в Украину сотни французских военнослужащих, включая альпийских стрелков, были развернуты в Румынии для укрепления восточного фланга Североатлантического союза.

Transcript



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Лейт. Клеман

‘Этот большой головной убор называется 'tarte', пирог.’



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

ЗАЧЕМ ИМ ТАКОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР?

Берет французских горных стрелков



ИЗОБРАЖЕНИЕ:

Лейт. Клеман

27-я горнопехотная бригада

‘Прежде всего надо понимать, что этот головной убор сделан не по размеру головы, а по размеру ног.



Если очень холодно, можно засунуть в него ноги для согрева.



Его можно использовать для защиты от солнца.

Например, солнце светит сбоку, и берет можно повернуть в эту сторону.



Можно набить его газетами,

чтобы защитить голову от падающих камней, когда вы совершаете восхождение.



Его можно носить по-разному,

сдвинуть на затылок, на лоб, на бок,



а когда вы спите,

вы можете надвинуть его на глаза, вот так.’



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