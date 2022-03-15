Хорошо защищает глаза или согревает ноги? Знаменитый берет французских горных стрелков - не только стильный головной убор.
Synopsis
Французские альпийские стрелки - горно-стрелковые части СВ Франции (по-английски - ‘Alpine Hunters’) - носят оригинальный головной убор - берет внушительных размеров, которые они называют la tarte или ‘пирог.’
В этом видео лейтенант Клеман из подразделения 27-й горнопехотной бригады расскажет о различных способах использования la tarte, начиная с согрева ног и заканчивая защитой глаз от солнца. Клеман и его сослуживцы - горные пехотинцы - дислоцировались в Рену, Норвегия на учения «Бриллиант джамп-2022, на котором проверялись навыки компонента повышенной готовности Сил реагирования НАТО.
После незаконного вторжения России в Украину сотни французских военнослужащих, включая альпийских стрелков, были развернуты в Румынии для укрепления восточного фланга Североатлантического союза.
Transcript
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
Лейт. Клеман
‘Этот большой головной убор называется 'tarte', пирог.’
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
ЗАЧЕМ ИМ ТАКОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР?
Берет французских горных стрелков
ИЗОБРАЖЕНИЕ:
Лейт. Клеман
27-я горнопехотная бригада
‘Прежде всего надо понимать, что этот головной убор сделан не по размеру головы, а по размеру ног.
Если очень холодно, можно засунуть в него ноги для согрева.
Его можно использовать для защиты от солнца.
Например, солнце светит сбоку, и берет можно повернуть в эту сторону.
Можно набить его газетами,
чтобы защитить голову от падающих камней, когда вы совершаете восхождение.
Его можно носить по-разному,
сдвинуть на затылок, на лоб, на бок,
а когда вы спите,
вы можете надвинуть его на глаза, вот так.’
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|Date Taken:
|03.15.2022
|Date Posted:
|08.31.2022 08:23
|Category:
|Package
|Video ID:
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