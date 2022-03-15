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    Зачем им такой головной убор? Берет французских горных стрелков

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    NORWAY

    03.15.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Хорошо защищает глаза или согревает ноги? Знаменитый берет французских горных стрелков - не только стильный головной убор.
    Synopsis

    Французские альпийские стрелки - горно-стрелковые части СВ Франции (по-английски - ‘Alpine Hunters’) - носят оригинальный головной убор - берет внушительных размеров, которые они называют la tarte или ‘пирог.’
    В этом видео лейтенант Клеман из подразделения 27-й горнопехотной бригады расскажет о различных способах использования la tarte, начиная с согрева ног и заканчивая защитой глаз от солнца. Клеман и его сослуживцы - горные пехотинцы - дислоцировались в Рену, Норвегия на учения «Бриллиант джамп-2022, на котором проверялись навыки компонента повышенной готовности Сил реагирования НАТО.
    После незаконного вторжения России в Украину сотни французских военнослужащих, включая альпийских стрелков, были развернуты в Румынии для укрепления восточного фланга Североатлантического союза.
    Transcript

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    Лейт. Клеман
    ‘Этот большой головной убор называется 'tarte', пирог.’

    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    ЗАЧЕМ ИМ ТАКОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР?
    Берет французских горных стрелков

    ИЗОБРАЖЕНИЕ:
    Лейт. Клеман
    27-я горнопехотная бригада
    ‘Прежде всего надо понимать, что этот головной убор сделан не по размеру головы, а по размеру ног.

    Если очень холодно, можно засунуть в него ноги для согрева.

    Его можно использовать для защиты от солнца.
    Например, солнце светит сбоку, и берет можно повернуть в эту сторону.

    Можно набить его газетами,
    чтобы защитить голову от падающих камней, когда вы совершаете восхождение.

    Его можно носить по-разному,
    сдвинуть на затылок, на лоб, на бок,

    а когда вы спите,
    вы можете надвинуть его на глаза, вот так.’

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 03.15.2022
    Date Posted: 08.31.2022 08:23
    Category: Package
    Video ID: 855874
    VIRIN: 220831-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109194029
    Length: 00:00:59
    Location: NO

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