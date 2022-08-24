НАТО підтримує Україну у її мужній боротьбі проти російського вторгнення

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НАТО та Союзники підтримують Україну у її мужній боротьбі проти російського вторгнення і продовжать надавати значну військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно.



Synopsis

24 серпня 2022 року Україна святкує День незалежності, борючись проти жорстокого вторгнення Росії. Україна є давнім партнером НАТО. Альянс підтримував Україну протягом десятиліть, а після нападу Росії в лютому 2022 року допомога НАТО лише посилювалася.

НАТО пліч-о-пліч з Україною, і ми робимо більше, ніж будь-коли, щоб допомогти їй перемогти російську агресію.

Союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу стільки, скільки буде потрібно. На саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року лідери домовилися про комплексний пакет допомоги для України, який включає, серед багатьох інших заходів, надання військового обладнання, палива та медичних товарів.



Transcript

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НАТО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ З УКРАЇНОЮ



У ЇЇ МУЖНІЙ БОРОТЬБІ ПРОТИ НЕСПРОВОКОВАНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ



НАТО І СОЮЗНИКИ ПІДТРИМУВАЛИ УКРАЇНУ



З ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ



І МИ ЛИШЕ ПОСИЛЮВАЛИ ДОПОМОГУ ПІСЛЯ БРУТАЛЬНОГО НАПАДУ РОСІЇ



СОЮЗНИКИ ПРОДОВЖУЮТЬ НАДАВАТИ ЗНАЧНУ ВІЙСЬКОВУ, ГУМАНІТАРНУ ТА ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ



МИ БУДЕМО І НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНУ



СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ПОТРІБНО



УСЯ ЦЯ ДОПОМОГА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДЕСЯТИЛІТТЯХ ПІДТРИМКИ НАТО УКРАЇНИ



СИЛЬНА І НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА



Є КЛЮЧОВИМ ФАКТРОРОМ ДЛЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ