НАТО підтримує Україну у її мужній боротьбі проти російського вторгнення

НАТО та Союзники підтримують Україну у її мужній боротьбі проти російського вторгнення і продовжать надавати значну військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно.
Synopsis
24 серпня 2022 року Україна святкує День незалежності, борючись проти жорстокого вторгнення Росії. Україна є давнім партнером НАТО. Альянс підтримував Україну протягом десятиліть, а після нападу Росії в лютому 2022 року допомога НАТО лише посилювалася.
НАТО пліч-о-пліч з Україною, і ми робимо більше, ніж будь-коли, щоб допомогти їй перемогти російську агресію.
Союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу стільки, скільки буде потрібно. На саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року лідери домовилися про комплексний пакет допомоги для України, який включає, серед багатьох інших заходів, надання військового обладнання, палива та медичних товарів.
Transcript
— TEXT ON SCREEN —
НАТО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ З УКРАЇНОЮ
У ЇЇ МУЖНІЙ БОРОТЬБІ ПРОТИ НЕСПРОВОКОВАНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ
НАТО І СОЮЗНИКИ ПІДТРИМУВАЛИ УКРАЇНУ
З ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
І МИ ЛИШЕ ПОСИЛЮВАЛИ ДОПОМОГУ ПІСЛЯ БРУТАЛЬНОГО НАПАДУ РОСІЇ
СОЮЗНИКИ ПРОДОВЖУЮТЬ НАДАВАТИ ЗНАЧНУ ВІЙСЬКОВУ, ГУМАНІТАРНУ ТА ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ
МИ БУДЕМО І НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНУ
СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ПОТРІБНО
УСЯ ЦЯ ДОПОМОГА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДЕСЯТИЛІТТЯХ ПІДТРИМКИ НАТО УКРАЇНИ
СИЛЬНА І НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА
Є КЛЮЧОВИМ ФАКТРОРОМ ДЛЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
|Date Taken:
|08.24.2022
|Date Posted:
|08.24.2022 06:36
|Category:
|Package
|Video ID:
|855172
|VIRIN:
|220824-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109182660
|Length:
|00:00:56
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