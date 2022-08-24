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    НАТО підтримує Україну у її мужній боротьбі проти російського вторгнення

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    08.24.2022

    Video by Michael Linennen 

    Natochannel           

    НАТО та Союзники підтримують Україну у її мужній боротьбі проти російського вторгнення і продовжать надавати значну військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

    Synopsis
    24 серпня 2022 року Україна святкує День незалежності, борючись проти жорстокого вторгнення Росії. Україна є давнім партнером НАТО. Альянс підтримував Україну протягом десятиліть, а після нападу Росії в лютому 2022 року допомога НАТО лише посилювалася.
    НАТО пліч-о-пліч з Україною, і ми робимо більше, ніж будь-коли, щоб допомогти їй перемогти російську агресію.
    Союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу стільки, скільки буде потрібно. На саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року лідери домовилися про комплексний пакет допомоги для України, який включає, серед багатьох інших заходів, надання військового обладнання, палива та медичних товарів.

    Transcript
    — TEXT ON SCREEN —

    НАТО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ З УКРАЇНОЮ

    У ЇЇ МУЖНІЙ БОРОТЬБІ ПРОТИ НЕСПРОВОКОВАНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

    НАТО І СОЮЗНИКИ ПІДТРИМУВАЛИ УКРАЇНУ

    З ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

    І МИ ЛИШЕ ПОСИЛЮВАЛИ ДОПОМОГУ ПІСЛЯ БРУТАЛЬНОГО НАПАДУ РОСІЇ

    СОЮЗНИКИ ПРОДОВЖУЮТЬ НАДАВАТИ ЗНАЧНУ ВІЙСЬКОВУ, ГУМАНІТАРНУ ТА ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ

    МИ БУДЕМО І НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНУ

    СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ПОТРІБНО

    УСЯ ЦЯ ДОПОМОГА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДЕСЯТИЛІТТЯХ ПІДТРИМКИ НАТО УКРАЇНИ

    СИЛЬНА І НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА

    Є КЛЮЧОВИМ ФАКТРОРОМ ДЛЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.24.2022
    Date Posted: 08.24.2022 06:36
    Category: Package
    Video ID: 855172
    VIRIN: 220824-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109182660
    Length: 00:00:56
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

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    TAGS

    NATO
    Ukraine

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