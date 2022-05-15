На восточном фланге НАТО развернуто больше истребителей и систем ПВО и ПРО для защиты стран НАТО от возможных воздушных и ракетных угроз. Вот 5 вещей, которые вы должны знать о миссии НАТО «Воздушный щит».
Synopsis
Миссия НАТО «Воздушный щит» - это усиленный потенциал противовоздушной и противоракетной обороны вдоль восточного фланга Североатлантического союза, созданный после жестокого вторжения России в Украину. Страны НАТО развернули больше истребителей и систем наземной ПВО и ПРО для защиты союзников вдоль восточного фланга от возможных воздушных и ракетных угроз. Это чисто оборонительная мера и ключевой компонент усиленного потенциала сдерживания и обороны НАТО. «Воздушный щит» НАТО предполагает развертывания продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев на авиабазах и в ключевых пунктах в восточной части Североатлантического союза.
«Воздушный щит» вносит вклад в повышенную готовность и оперативную совместимость и действует в дополнение к другим развертываниям НАТО, включая наши постоянные миссии по патрулированию воздушного пространства, а также элементы ПВО и ПРО, развернутые для поддержки боевых групп НАТО. Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства не изменилась, и истребители стран НАТО круглосуточно находятся в состоянии боевой готовности для реагирования на самолеты, которые могут представлять угрозу в воздушном пространстве членов НАТО или вблизи него.
Transcript
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
О МИССИИ НАТО «ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ»
1
МИССИЯ ЗАЩИЩАЕТ ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ НАТО
ОТ ВОЗДУШНЫХ И РАКЕТНЫХ УГРОЗ
2
«ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСТРЕБИТЕЛИ И СРЕДСТВА НАЗЕМНОЙ ПВО
3
ЭТО КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ УСИЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ НАТО
4
МИССИЯ БЫЛА СОЗДАНА
ПОСЛЕ НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ
5
ЭТО ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ,
ПОМОГАЮЩАЯ КРУГЛОСУТОЧНО ЗАЩИЩАТЬ СОЮЗНИКОВ
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|Date Taken:
|05.15.2022
|Date Posted:
|08.09.2022 06:12
|Category:
|Package
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|220809-O-D0483-1001
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|DOD_109155382
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