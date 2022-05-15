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    5 вещей, которые вы должны знать о миссии НАТО «Воздушный щит»

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    BELGIUM

    05.15.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    На восточном фланге НАТО развернуто больше истребителей и систем ПВО и ПРО для защиты стран НАТО от возможных воздушных и ракетных угроз. Вот 5 вещей, которые вы должны знать о миссии НАТО «Воздушный щит».
    Synopsis

    Миссия НАТО «Воздушный щит» - это усиленный потенциал противовоздушной и противоракетной обороны вдоль восточного фланга Североатлантического союза, созданный после жестокого вторжения России в Украину. Страны НАТО развернули больше истребителей и систем наземной ПВО и ПРО для защиты союзников вдоль восточного фланга от возможных воздушных и ракетных угроз. Это чисто оборонительная мера и ключевой компонент усиленного потенциала сдерживания и обороны НАТО. «Воздушный щит» НАТО предполагает развертывания продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев на авиабазах и в ключевых пунктах в восточной части Североатлантического союза.
    «Воздушный щит» вносит вклад в повышенную готовность и оперативную совместимость и действует в дополнение к другим развертываниям НАТО, включая наши постоянные миссии по патрулированию воздушного пространства, а также элементы ПВО и ПРО, развернутые для поддержки боевых групп НАТО. Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства не изменилась, и истребители стран НАТО круглосуточно находятся в состоянии боевой готовности для реагирования на самолеты, которые могут представлять угрозу в воздушном пространстве членов НАТО или вблизи него.
    Transcript

    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

    5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
    О МИССИИ НАТО «ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ»

    1
    МИССИЯ ЗАЩИЩАЕТ ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ НАТО
    ОТ ВОЗДУШНЫХ И РАКЕТНЫХ УГРОЗ

    2
    «ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСТРЕБИТЕЛИ И СРЕДСТВА НАЗЕМНОЙ ПВО

    3
    ЭТО КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ УСИЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ НАТО

    4
    МИССИЯ БЫЛА СОЗДАНА
    ПОСЛЕ НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ

    5
    ЭТО ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ,
    ПОМОГАЮЩАЯ КРУГЛОСУТОЧНО ЗАЩИЩАТЬ СОЮЗНИКОВ

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.15.2022
    Date Posted: 08.09.2022 06:12
    Category: Package
    Video ID: 853567
    VIRIN: 220809-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109155382
    Length: 00:00:43
    Location: BE

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