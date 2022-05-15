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На восточном фланге НАТО развернуто больше истребителей и систем ПВО и ПРО для защиты стран НАТО от возможных воздушных и ракетных угроз. Вот 5 вещей, которые вы должны знать о миссии НАТО «Воздушный щит».

Synopsis



Миссия НАТО «Воздушный щит» - это усиленный потенциал противовоздушной и противоракетной обороны вдоль восточного фланга Североатлантического союза, созданный после жестокого вторжения России в Украину. Страны НАТО развернули больше истребителей и систем наземной ПВО и ПРО для защиты союзников вдоль восточного фланга от возможных воздушных и ракетных угроз. Это чисто оборонительная мера и ключевой компонент усиленного потенциала сдерживания и обороны НАТО. «Воздушный щит» НАТО предполагает развертывания продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев на авиабазах и в ключевых пунктах в восточной части Североатлантического союза.

«Воздушный щит» вносит вклад в повышенную готовность и оперативную совместимость и действует в дополнение к другим развертываниям НАТО, включая наши постоянные миссии по патрулированию воздушного пространства, а также элементы ПВО и ПРО, развернутые для поддержки боевых групп НАТО. Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства не изменилась, и истребители стран НАТО круглосуточно находятся в состоянии боевой готовности для реагирования на самолеты, которые могут представлять угрозу в воздушном пространстве членов НАТО или вблизи него.

Transcript



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -



5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

О МИССИИ НАТО «ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ»



1

МИССИЯ ЗАЩИЩАЕТ ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ НАТО

ОТ ВОЗДУШНЫХ И РАКЕТНЫХ УГРОЗ



2

«ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСТРЕБИТЕЛИ И СРЕДСТВА НАЗЕМНОЙ ПВО



3

ЭТО КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ УСИЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ НАТО



4

МИССИЯ БЫЛА СОЗДАНА

ПОСЛЕ НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ



5

ЭТО ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ,

ПОМОГАЮЩАЯ КРУГЛОСУТОЧНО ЗАЩИЩАТЬ СОЮЗНИКОВ



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