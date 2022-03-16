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    Что входит в комплект французского специалиста по РХБЯ защите?

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    NORWAY

    03.16.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis

    Что входит в комплект французского специалиста по РХБЯ защите? Бригадир Эртон из 2-го драгунского полка СВ Франции показывает нам сумку с комплектом средств обнаружения химического, биологического, радиологического и ядерного загрязнения в полевых условиях.
    2-й драгунский полк - подразделение французских сухопутных войск, предназначенное для борьбы с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным (РХБЯ) оружием.

    Съемки проводились в Норвегии во время учебно-подготовительного мероприятия с другими союзниками по НАТО в рамках учений «Колд риспонс-2022».
    Transcript

    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    -ИЗОБРАЖЕНИЯ-
    КАПРАЛ ЭРТОН, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    РХБЯ означает радиологические, химические, бактериологические, ядерные (средства).

    В этой сумке есть все необходимое для выполнения задач в районе, где могли быть применены РХБЯ-средства.

    Я бригадир Эртон, 2-й драгунский полк, и сегодня я покажу вам свое снаряжение».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

    ЧТО ВХОДИТ В ВАШ КОМПЛЕКТ?

    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    «Итак, давайте начнем с оружия.

    Это штурмовая винтовка HK416F».

    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

    #1 ВИНТОВКА HK416F

    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    «Я экипирован модульной бронесистемой для защиты груди и жизненно важных органов, а также шлемом Spectra, для защиты головы, и нашими боевыми перчатками и магазинами спереди».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

    #2 БРОНЕЖИЛЕТ И БРОНЕШЛЕМ
    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    «Первая защита от радиологических, химических, биологических и угроз - ANP-VP, противогаз с панорамным обзором».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    #3 ANP-VP
    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    «X-am 7000 - это устройство, которое позволяет нам узнать, загрязнен ли воздух, определить, содержится ли в нем повышенное количество углекислого или угарного газа.
    Когда я вхожу в зону, где воздух загрязнен и смертельно опасен, оно издаст очень громкий звук, чтобы предупредить меня о необходимости покинуть зону».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    #4 ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА

    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
    «А это рюкзак для отбора проб, со всем необходимым для защиты, обнаружения и сбора элементов, чтобы сдать их в лабораторию и доказать их присутствие в районе».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    #5 РЮКЗАК ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    «Внутри находится AP4C, который обнаруживает любой тип химического оружия в виде газа или пара».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    #6 ДЕТЕКТОР ГАЗА
    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
    «Специальные фонари ATEX, которые не контактируют с окружающим воздухом, что предотвращает взрывы».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    #7 ФОНАРЬ ATEX
    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
    «Дозиметр DOM DOR 309 для определения радиационной обстановки».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
    #8 ДОЗИМЕТР
    -ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
    Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

    «Это аппаратура, необходимая для реагирования на нападение с использованием РХБЯ».
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

    8+ НАИМЕНОВАНИЙ
    ~20+ КГ

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 03.16.2022
    Date Posted: 08.02.2022 10:57
    Category: Package
    Video ID: 852797
    VIRIN: 220802-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109142258
    Length: 00:02:27
    Location: NO

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