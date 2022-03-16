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Synopsis



Что входит в комплект французского специалиста по РХБЯ защите? Бригадир Эртон из 2-го драгунского полка СВ Франции показывает нам сумку с комплектом средств обнаружения химического, биологического, радиологического и ядерного загрязнения в полевых условиях.

2-й драгунский полк - подразделение французских сухопутных войск, предназначенное для борьбы с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным (РХБЯ) оружием.



Съемки проводились в Норвегии во время учебно-подготовительного мероприятия с другими союзниками по НАТО в рамках учений «Колд риспонс-2022».

Transcript



-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции



-ИЗОБРАЖЕНИЯ-

КАПРАЛ ЭРТОН, 2-й драгунский полк, СВ Франции



РХБЯ означает радиологические, химические, бактериологические, ядерные (средства).



В этой сумке есть все необходимое для выполнения задач в районе, где могли быть применены РХБЯ-средства.



Я бригадир Эртон, 2-й драгунский полк, и сегодня я покажу вам свое снаряжение».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -



ЧТО ВХОДИТ В ВАШ КОМПЛЕКТ?



-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции



«Итак, давайте начнем с оружия.



Это штурмовая винтовка HK416F».



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -



#1 ВИНТОВКА HK416F



-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции



«Я экипирован модульной бронесистемой для защиты груди и жизненно важных органов, а также шлемом Spectra, для защиты головы, и нашими боевыми перчатками и магазинами спереди».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -



#2 БРОНЕЖИЛЕТ И БРОНЕШЛЕМ

-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции



«Первая защита от радиологических, химических, биологических и угроз - ANP-VP, противогаз с панорамным обзором».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

#3 ANP-VP

-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции



«X-am 7000 - это устройство, которое позволяет нам узнать, загрязнен ли воздух, определить, содержится ли в нем повышенное количество углекислого или угарного газа.

Когда я вхожу в зону, где воздух загрязнен и смертельно опасен, оно издаст очень громкий звук, чтобы предупредить меня о необходимости покинуть зону».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

#4 ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА



-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

«А это рюкзак для отбора проб, со всем необходимым для защиты, обнаружения и сбора элементов, чтобы сдать их в лабораторию и доказать их присутствие в районе».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

#5 РЮКЗАК ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ



-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции



«Внутри находится AP4C, который обнаруживает любой тип химического оружия в виде газа или пара».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

#6 ДЕТЕКТОР ГАЗА

-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

«Специальные фонари ATEX, которые не контактируют с окружающим воздухом, что предотвращает взрывы».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

#7 ФОНАРЬ ATEX

-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции

«Дозиметр DOM DOR 309 для определения радиационной обстановки».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

#8 ДОЗИМЕТР

-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -

Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции



«Это аппаратура, необходимая для реагирования на нападение с использованием РХБЯ».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -



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