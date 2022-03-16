Synopsis
Что входит в комплект французского специалиста по РХБЯ защите? Бригадир Эртон из 2-го драгунского полка СВ Франции показывает нам сумку с комплектом средств обнаружения химического, биологического, радиологического и ядерного загрязнения в полевых условиях.
2-й драгунский полк - подразделение французских сухопутных войск, предназначенное для борьбы с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным (РХБЯ) оружием.
Съемки проводились в Норвегии во время учебно-подготовительного мероприятия с другими союзниками по НАТО в рамках учений «Колд риспонс-2022».
Transcript
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
-ИЗОБРАЖЕНИЯ-
КАПРАЛ ЭРТОН, 2-й драгунский полк, СВ Франции
РХБЯ означает радиологические, химические, бактериологические, ядерные (средства).
В этой сумке есть все необходимое для выполнения задач в районе, где могли быть применены РХБЯ-средства.
Я бригадир Эртон, 2-й драгунский полк, и сегодня я покажу вам свое снаряжение».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
ЧТО ВХОДИТ В ВАШ КОМПЛЕКТ?
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«Итак, давайте начнем с оружия.
Это штурмовая винтовка HK416F».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#1 ВИНТОВКА HK416F
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«Я экипирован модульной бронесистемой для защиты груди и жизненно важных органов, а также шлемом Spectra, для защиты головы, и нашими боевыми перчатками и магазинами спереди».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#2 БРОНЕЖИЛЕТ И БРОНЕШЛЕМ
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«Первая защита от радиологических, химических, биологических и угроз - ANP-VP, противогаз с панорамным обзором».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#3 ANP-VP
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«X-am 7000 - это устройство, которое позволяет нам узнать, загрязнен ли воздух, определить, содержится ли в нем повышенное количество углекислого или угарного газа.
Когда я вхожу в зону, где воздух загрязнен и смертельно опасен, оно издаст очень громкий звук, чтобы предупредить меня о необходимости покинуть зону».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#4 ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«А это рюкзак для отбора проб, со всем необходимым для защиты, обнаружения и сбора элементов, чтобы сдать их в лабораторию и доказать их присутствие в районе».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#5 РЮКЗАК ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«Внутри находится AP4C, который обнаруживает любой тип химического оружия в виде газа или пара».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#6 ДЕТЕКТОР ГАЗА
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«Специальные фонари ATEX, которые не контактируют с окружающим воздухом, что предотвращает взрывы».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#7 ФОНАРЬ ATEX
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«Дозиметр DOM DOR 309 для определения радиационной обстановки».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
#8 ДОЗИМЕТР
-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) -
Капрал Эртон, 2-й драгунский полк, СВ Франции
«Это аппаратура, необходимая для реагирования на нападение с использованием РХБЯ».
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -
8+ НАИМЕНОВАНИЙ
~20+ КГ
Usage rights
Данный медийный материал может использоваться редакциями на безвозмездной основе в целяхвещания, в печати, в Интернете и на радио. Использование в других целях ограничено.
|Date Taken:
|03.16.2022
|Date Posted:
|08.02.2022 10:57
|Category:
|Package
|Video ID:
|852797
|VIRIN:
|220802-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109142258
|Length:
|00:02:27
|Location:
|NO
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
No keywords found.
LEAVE A COMMENT