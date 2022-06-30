НАТО укрепляет свою оборонную структуру

НАТО продолжает укреплять свою оборону, чтобы лучше реагировать на наиболее серьезный кризис безопасности, с которым мы столкнулись за последние десятилетия. Ознакомьтесь с сюжетом подробнее.
Synopsis
На своей встрече в верхах в Мадриде лидеры стран НАТО согласовали новые меры по укреплению сдерживания и обороны НАТО в свете наиболее серьезного кризиса безопасности, с которым мы столкнулись за последние десятилетия.
В рамках крупнейшей со времен холодной войны реорганизации системы коллективной обороны и сдерживания НАТО Североатлантический союз увеличит численность своих сил повышенной готовности до более чем 300 000 военнослужащих. Боевые группы НАТО в восточной части Североатлантического союза будут усилены и доведены до уровня бригады. Согласно новым планам, НАТО также создаст больше запасов заблаговременно размещенной техники и вооружений, а также увеличит численность сил и средств передового базирования, включая противовоздушную оборону, и усовершенствованную систему командования и управления. Наконец, НАТО будет располагать заранее выделенными силами для обороны конкретных членов НАТО, что позволит гораздо оперативнее усилить их в случае кризиса.
Transcript
НАТО УКРЕПЛЯЕТ
СВОЮ ОБОРОНУ НОВЫМИ МЕРАМИ
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТЬ НАШИХ ГРАЖДАН
#1
УСИЛЕНИЕ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ГРУПП
ДО БРИГАДНОГО УРОВНЯ
#2
БОЛЕЕ 300 000 ВОЕННЫХ
В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
НА ЗЕМЛЕ
НА МОРЕ
И В НЕБЕ
#3
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО РАЗМЕЩЕННЫЕ ЗАПАСЫ
ВООРУЖЕНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ
ПОВЫСЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАТО
ОТВЕЧАТЬ НА ЛЮБУЮ УГРОЗУ
В ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ СРОКИ
Music
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|Date Taken:
|06.30.2022
|Date Posted:
|06.30.2022 10:54
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