НАТО укрепляет свою оборонную структуру

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НАТО продолжает укреплять свою оборону, чтобы лучше реагировать на наиболее серьезный кризис безопасности, с которым мы столкнулись за последние десятилетия. Ознакомьтесь с сюжетом подробнее.

Synopsis



На своей встрече в верхах в Мадриде лидеры стран НАТО согласовали новые меры по укреплению сдерживания и обороны НАТО в свете наиболее серьезного кризиса безопасности, с которым мы столкнулись за последние десятилетия.

В рамках крупнейшей со времен холодной войны реорганизации системы коллективной обороны и сдерживания НАТО Североатлантический союз увеличит численность своих сил повышенной готовности до более чем 300 000 военнослужащих. Боевые группы НАТО в восточной части Североатлантического союза будут усилены и доведены до уровня бригады. Согласно новым планам, НАТО также создаст больше запасов заблаговременно размещенной техники и вооружений, а также увеличит численность сил и средств передового базирования, включая противовоздушную оборону, и усовершенствованную систему командования и управления. Наконец, НАТО будет располагать заранее выделенными силами для обороны конкретных членов НАТО, что позволит гораздо оперативнее усилить их в случае кризиса.

Transcript



НАТО УКРЕПЛЯЕТ

СВОЮ ОБОРОНУ НОВЫМИ МЕРАМИ



ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТЬ НАШИХ ГРАЖДАН



#1

УСИЛЕНИЕ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ГРУПП

ДО БРИГАДНОГО УРОВНЯ



#2

БОЛЕЕ 300 000 ВОЕННЫХ

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ



НА ЗЕМЛЕ

НА МОРЕ

И В НЕБЕ



#3

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО РАЗМЕЩЕННЫЕ ЗАПАСЫ

ВООРУЖЕНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ



ПОВЫСЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАТО

ОТВЕЧАТЬ НА ЛЮБУЮ УГРОЗУ

В ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ СРОКИ

Music

Bigger Ideas by Enrico Cacace

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