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    НАТО укрепляет свою оборонную структуру

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    BELGIUM

    06.30.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    НАТО продолжает укреплять свою оборону, чтобы лучше реагировать на наиболее серьезный кризис безопасности, с которым мы столкнулись за последние десятилетия. Ознакомьтесь с сюжетом подробнее.
    Synopsis

    На своей встрече в верхах в Мадриде лидеры стран НАТО согласовали новые меры по укреплению сдерживания и обороны НАТО в свете наиболее серьезного кризиса безопасности, с которым мы столкнулись за последние десятилетия.
    В рамках крупнейшей со времен холодной войны реорганизации системы коллективной обороны и сдерживания НАТО Североатлантический союз увеличит численность своих сил повышенной готовности до более чем 300 000 военнослужащих. Боевые группы НАТО в восточной части Североатлантического союза будут усилены и доведены до уровня бригады. Согласно новым планам, НАТО также создаст больше запасов заблаговременно размещенной техники и вооружений, а также увеличит численность сил и средств передового базирования, включая противовоздушную оборону, и усовершенствованную систему командования и управления. Наконец, НАТО будет располагать заранее выделенными силами для обороны конкретных членов НАТО, что позволит гораздо оперативнее усилить их в случае кризиса.
    Transcript

    НАТО УКРЕПЛЯЕТ
    СВОЮ ОБОРОНУ НОВЫМИ МЕРАМИ

    ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТЬ НАШИХ ГРАЖДАН

    #1
    УСИЛЕНИЕ
    МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ГРУПП
    ДО БРИГАДНОГО УРОВНЯ

    #2
    БОЛЕЕ 300 000 ВОЕННЫХ
    В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

    НА ЗЕМЛЕ
    НА МОРЕ
    И В НЕБЕ

    #3
    ЗАБЛАГОВРЕМЕННО РАЗМЕЩЕННЫЕ ЗАПАСЫ
    ВООРУЖЕНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

    ПОВЫСЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАТО
    ОТВЕЧАТЬ НА ЛЮБУЮ УГРОЗУ
    В ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ СРОКИ
    Music
    Bigger Ideas by Enrico Cacace
    Usage rights
    Данный медийный материал может использоваться редакциями на безвозмездной основе в целяхвещания, в печати, в Интернете и на радио. Использование в других целях ограничено.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.30.2022
    Date Posted: 06.30.2022 10:54
    Category: Package
    Video ID: 848993
    VIRIN: 220630-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109086227
    Length: 00:00:41
    Location: BE

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    TAGS

    NATO reinforcements
    NATO Summit 2022

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