Мы всегда едины (Russian Subs)

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Мы всегда едины. С 1949 года страны НАТО сохраняют мир и свободу для своих граждан.

Synopsis

НАТО была основана более 70 лет назад странами, разделяющими общие ценности свободы, демократии и верховенства права, для предотвращения конфликтов и сохранения мира. В то время Североатлантический союз состоял из 12 стран. Сегодня нас 30, и нас объединяют одни и те же принципы и одни и те же основные задачи: оборонять друг друга, защищать друг друга и обеспечивать безопасность населения наших стран.



В день подписания Североатлантического договора 4 апреля 1949 года президент США Гарри Трумэн выступил с пламенной речью, в которой приветствовал создание НАТО как нового инструмента защиты будущих поколений граждан наших стран.



Сейчас, когда лидеры стран НАТО готовятся к встрече в верхах в Мадриде, в то время когда мы сталкиваемся с самым серьезным кризисом в области безопасности за последние десятилетия, мы обращаемся к нашей истории, чтобы подтвердить те же основные принципы, которые из года в год объединяют все страны НАТО.

Transcript

TRANSCRIPT (AUDIO AND TEXT ON SCREEN)



—SOUNDBITE IN ENGLISH—



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

ГАРРИ ТРУМЭН

Президент Соединенных Штатов



«Мы верим, что страны могут достичь единства на основе великих принципов человеческой свободы и справедливости. Но мы не сможем добиться успеха, если наши народы будут постоянно испытывать страх перед агрессией и будут обременены расходами на индивидуальную подготовку своих стран к отражению нападений.



Для нас война не является неизбежной. Мы надеемся создать щит против агрессии и страха перед агрессией, что позволит нам продолжать добиваться более полной и счастливой жизни для всех наших граждан.



Если есть что-то определенное сегодня, если есть что-то неизбежное в будущем,



то это воля людей всей планеты к свободе и миру».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ПРЕЗИДЕНТ США ГАРРИ ТРУМЭН ОБ ОСНОВАНИИ НАТО



ТОГДА НАС БЫЛО 12 СОЮЗНИКОВ.



СЕЙЧАС НАС 30.



МЫ ВСЕГДА ЕДИНЫ.



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Music

“Rise of Asteria” by Max Cameron Concors

Usage rights

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В данном видео использованы фильмотечные материалы Getty Images и ее авторов, а также партнеров третьих сторон, защищенные авторским правом, на использование которых у НАТО имеется разрешение. Они не могут быть использованы в рамках новой программы без согласия Getty Images. По вопросам прав и/или использования материалов, охраняемых авторским правом Getty Images и ее партнеров третьих сторон обращайтесь в службу Getty Images - Бенелюкс service.gi.bnl@gettyimages.com