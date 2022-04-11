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    Эксперты НАТО - Что такое Стратегическая концепция НАТО?

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    BELGIUM

    11.04.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    «Стратегическая концепция НАТО определяет стратегию Североатлантического союза и разъясняет его основные ценности и принципы». В данном видео из серии «Эксперты НАТО» об этом рассказывает подробнее руководитель Отдела планирования политики НАТО Бенедетта Берти.
    Synopsis

    Обширный пул экспертов НАТО расскажет вам о том, что необходимо знать о различных вопросах обороны и безопасности во всем мире, а также о том, что НАТО делает для того, чтобы вы чувствовали себя в большей безопасности.
    «НАТО - это союз 30 государств, защищающий один миллиард граждан. Чтобы направлять свои действия и руководить политической и военной адаптацией, НАТО необходима стратегия, в которой оценивается обстановка в сфере безопасности, объясняются основные задачи и приоритеты Североатлантического союза, и излагается, как мы будем их выполнять. Именно поэтому у нас имеется Стратегическая концепция».

    В этом видео о Стратегической концепции НАТО рассказывает руководитель Отдела планирования политики Канцелярии Генерального секретаря НАТО Бенедетта Берти.
    Transcript

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ ПО-АНГЛИЙСКИ—
    БЕНЕДЕТТА БЕРТИ
    Руководитель отдела планирования политики, НАТО

    "Стратегическая концепция НАТО определяет общую стратегию Североатлантического союза, в ней разъясняются наши основные ценности, а также наши принципы и задачи."

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ ПО-АНГЛИЙСКИ—
    БЕНЕДЕТТА БЕРТИ
    Руководитель отдела планирования политики, НАТО

    «НАТО - это союз 30 государств, защищающий один миллиард граждан.

    Чтобы направлять свои действия и руководить своей политической и военной адаптацией,
    НАТО нужна стратегия, в которой оценивается обстановка в сфере безопасности, объясняются основные задачи и приоритеты Североатлантического союза, а затем излагается, как мы будем выполнять их вместе, как союзники. Именно поэтому у нас имеется Стратегическая концепция.

    Некоторые элементы Стратегической концепции 2010 года, такие как центральная роль трансатлантических связей для нашей общей безопасности или важность отстаивания наших общих ценностей, по-прежнему актуальны. Но видно также, что она устарела, особенно после серьезных изменений в сфере безопасности, которые имели место после 2010 года.

    Вспомните незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и вторжение России в восточную Украину в 2014 году, подъем ДАИШ на Ближнем Востоке, рост стратегической конкуренции. А в 2022 году - неспровоцированную жестокую агрессивную войну России против Украины.
    Именно поэтому союзники решили разработать новую стратегическую концепцию. Они попросили Генерального секретаря возглавить процесс разработки Стратегической концепции 2022 года.

    Стратегические концепции принимаются на встречах в верхах НАТО лидерами стран НАТО.
    Каждая стратегическая концепция предоставляет союзникам уникальную возможность собраться вместе, чтобы укрепить сплоченность, единство и общее понимание предстоящих угроз, вызовов и возможностей, а также того, как лучше всего противостоять им вместе, как союзники.

    Стратегия - это то, как мы согласуем цели, пути и средства. И в более сложном и оспариваемом мире формирование новой стратегической концепции действительно дает нам большую ясность, большую сплоченность и, конечно, готовит нас к решению сегодняшних и завтрашних задач".

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 11.04.2022
    Date Posted: 06.14.2022 09:46
    Category: Package
    Video ID: 847019
    VIRIN: 220614-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109055465
    Length: 00:02:10
    Location: BE

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    NATO 2022 Strategic concept

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